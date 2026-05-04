مهيب عبد الهادي: فوز بيراميدز غدا معناه ضياع الدوري على الأهلي

علق الإعلامي مهيب عبد الهادي علي مرحلة حسم اللقب في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 بثلاث مباريات مصيرية في نفس التوقيت غدا لتحديد ملامح بطل الدوري.

وكتب مهيب عبد الهادي عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"فوز الأهلي غدا منطقي وعادي.

فوز بيراميدز غدا معناه الدوري راح علي الاهلي

فوز الزمالك غدا معناه الدوري قرب شوية".



ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه إنبي، يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة الأهلي ضد إنبي عبر شبكة أون سبورت، التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري المصري، ما يتيح للجماهير متابعة اللقاء بشكل مباشر.

وتقام مباراة الأهلي وإنبي في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي.



موعد مباراة بيراميدز وسيراميكا كليوباترا



ومن المقرر أن تُقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء غدا الثلاثاء ، على استاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة السادسة وقبل الأخيرة من مرحلة التتويج بدوري نايل، في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين بالنسبة للفريق السماوي الساعي للبقاء في دائرة المنافسة حتى الجولة الأخيرة.