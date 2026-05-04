فرج عامر يثير الجدل بشأن مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

أكد فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق أن النادي الأهلي سيشارك في بطولة دوري أبطال أفريقيا مهما كان ترتيبه في جدول الدوري المصري الممتاز.

وأوضح عامر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن رعاة البطولة متمسكون بمشاركة النادي الأهلي في المسابقة القارية، باعتباره أحد أبرز الأندية من حيث الشعبية والعائد التسويقي، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يأتي في إطار حرص الرعاة على تواجد الأندية ذات الجماهيرية الكبيرة داخل البطولة.

وأضاف رئيس سموحة أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” ينتظر ما ستسفر عنه مباريات الدوري المصري الممتاز، من أجل تحديد عدد الأندية المصرية التي سيتم السماح لها بالمشاركة في بطولات الأندية الإفريقية خلال الموسم المقبل، وذلك وفقًا لترتيب الأندية في المسابقة المحلية ونظام توزيع المقاعد.

واختتم عامر تصريحاته بالإشارة إلى حالة الترقب داخل الوسط الكروي المصري بشأن شكل المشاركة الإفريقية للأندية، في ظل المنافسة الشديدة على المراكز المؤهلة للبطولات القارية.