مايا مرسي: 80% من مستفيدي تكافل وكرامة نساء

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن النساء يمثلن نحو 80% من إجمالي المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، موضحة أن هذه النسبة تعكس واقعًا فعليًا، حيث تعد النساء الفئة الأكثر عرضة للفقر، كما أن نسبة كبيرة منهن أصبحن المعيل الرئيسي للأسر.

وأشارت إلى أن نحو 30% من الأسر في مصر تعولها نساء، وهو ما يفسر تركيز البرنامج على دعم المرأة باعتبارها محورًا رئيسيًا في منظومة الحماية الاجتماعية.

4.7 مليون أسرة

وأضافت الوزيرة أن برنامج «تكافل وكرامة» مستمر منذ نحو 10 سنوات، ويضم حاليًا حوالي 4.7 مليون أسرة، بإجمالي مستفيدين يصل إلى نحو 13 مليون مواطن، بينما يشمل السجل الاجتماعي الموحد قرابة 17 مليون مواطن.

الدعم النقدي

وأوضحت أن الدعم النقدي في البرنامج ينقسم إلى نوعين، أحدهما مشروط يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، والآخر غير مشروط مخصص لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن عدد المستفيدين من الدعم غير المشروط يقترب من مليون حالة.

وأكدت مرسي أن الدولة تعمل على الانتقال من مرحلة الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي، من خلال تبني برامج تستهدف إخراج الأسر من دائرة الفقر وتحويلها إلى أسر منتجة.

وفي هذا الإطار، أشارت إلى إنشاء منظومة مالية استراتيجية وطنية تضم نحو 30 جهة ومؤسسة، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أدوات التمويل المناسبة لها.

وأضافت أن مصر تمتلك نموذجًا قريبًا من تجربة «بنك جرامين» في التمويل متناهي الصغر، إلا أن التحدي كان يتمثل في الوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضحت أن الدولة نجحت في التوسع في المنافذ التي تقدم الخدمات المالية للفئات المستهدفة، حيث تم رفع عدد نقاط الوصول إلى نحو 4200 منفذ، من خلال التكامل بين بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد، بما يسهل وصول الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا دون تحميل الدولة أعباء إضافية.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر يستهدف تحقيق التوازن بين تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وتمكينها اقتصاديًا، بما يضمن استدامة التحسن في مستويات المعيشة.