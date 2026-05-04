قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مستشار رئيس الإمارات: الهجوم على ناقلة النفط في مضيق هرمز دليل على التهديد الإيراني
أتمنى الموت لـ التقي بمن اشتقت إليهم.. شاهد كلمات مؤثرة لـ هاني شاكر قبل وفاته
الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي: الاعتداءات الإيرانية تمثل انتهاكا صارخا لقرارات مجلس الأمن
تحذير للطلاب.. 8 أمور يحذر ارتكابها خلال التواجد في الجامعة
أبطال أوروبا.. هل تتكرر ملحمة بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان في أليانز أربنا
رئيس الوزراء يفتتح مركز الخدمات الضريبية المميزة.. غدا
النقض رفضت الطعن.. القصة الكاملة لـ حبس فتوح الزمالك في حادث العلمين
مصادر.. محمود ناجي حكمًا لـ مباراة الأهلي وانبي غدا في بطولة الدوري
الإنسانية في أبهى صورها.. صيدلي ينقذ حياة صغيرة تعرضت للاختناق بالمحلة.. صور وفيديو
وسط المحيط الأطلسي .. وفيات وإصابات بسبب مرض غامض على متن سفينة سياحية
طعن على المنشطات.. حسم مصير رمضان صبحي في وادا وكاس اليوم
مسؤول أمريكي: إيران اختلقت قصة الهجوم على السفينة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

مايا مرسي: 80% من مستفيدي تكافل وكرامة نساء

مايا مرسي
مايا مرسي
آية الجارحي

أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن النساء يمثلن نحو 80% من إجمالي المستفيدين من برنامج «تكافل وكرامة»، موضحة أن هذه النسبة تعكس واقعًا فعليًا، حيث تعد النساء الفئة الأكثر عرضة للفقر، كما أن نسبة كبيرة منهن أصبحن المعيل الرئيسي للأسر.

وأشارت إلى أن نحو 30% من الأسر في مصر تعولها نساء، وهو ما يفسر تركيز البرنامج على دعم المرأة باعتبارها محورًا رئيسيًا في منظومة الحماية الاجتماعية.

4.7 مليون أسرة

وأضافت الوزيرة أن برنامج «تكافل وكرامة» مستمر منذ نحو 10 سنوات، ويضم حاليًا حوالي 4.7 مليون أسرة، بإجمالي مستفيدين يصل إلى نحو 13 مليون مواطن، بينما يشمل السجل الاجتماعي الموحد قرابة 17 مليون مواطن.

 الدعم النقدي 

وأوضحت أن الدعم النقدي في البرنامج ينقسم إلى نوعين، أحدهما مشروط يستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، والآخر غير مشروط مخصص لكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى أن عدد المستفيدين من الدعم غير المشروط يقترب من مليون حالة.

وأكدت مرسي أن الدولة تعمل على الانتقال من مرحلة الحماية الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي، من خلال تبني برامج تستهدف إخراج الأسر من دائرة الفقر وتحويلها إلى أسر منتجة.

وفي هذا الإطار، أشارت إلى إنشاء منظومة مالية استراتيجية وطنية تضم نحو 30 جهة ومؤسسة، بهدف دعم الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أدوات التمويل المناسبة لها.

وأضافت أن مصر تمتلك نموذجًا قريبًا من تجربة «بنك جرامين» في التمويل متناهي الصغر، إلا أن التحدي كان يتمثل في الوصول إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأوضحت أن الدولة نجحت في التوسع في المنافذ التي تقدم الخدمات المالية للفئات المستهدفة، حيث تم رفع عدد نقاط الوصول إلى نحو 4200 منفذ، من خلال التكامل بين بنك ناصر الاجتماعي ومكاتب البريد، بما يسهل وصول الخدمات للفئات الأكثر احتياجًا دون تحميل الدولة أعباء إضافية.

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن تطوير منظومة الحماية الاجتماعية في مصر يستهدف تحقيق التوازن بين تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، وتمكينها اقتصاديًا، بما يضمن استدامة التحسن في مستويات المعيشة.

تكافل وكرامة تمكين المرأه الفئات الاكثر احتياجا التضامن الاجتماعي الفقر الحماية الاجتماعية الدعم النقدي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

الدواجن

نزلت 12 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الإثنين

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

الشاب المتوفى

تباع السيارة النقل.. ننشر صورة ضحية تصادم الطريق الأوسطي والسائق بحالة خطرة

الذهب

بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

وزير التربية والتعليم

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 في المدارس| ماذا أعلنت التعليم؟

ترشيحاتنا

فتاوى

فتاوى| هل يجوز للمرأة لبس الخاتم في السبابة؟.. هل يقضي المغمى عليه الصلاة التي فاتته أثناء الإغماء؟.. لماذا نصوم اليوم الإثنين في ذي القعدة

محافظ الغربية

إنجاز معاملات المرضى والمنتفعين | جولة حيوية لـ محافظ الغربية بالتأمين الصحي لمتابعة انتظام العمل .. صور

غلاف الكتاب

قراءة في حادثة دنشواي من منظور مختلف.. ضمن إصدارات القومي للترجمة

بالصور

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟
ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحمص؟

طريقة عمل سلطة البنجر

طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر
طريقة عمل سلطة البنجر

بعد وفاه 3 أشخاص.. أعراض وأسباب والوقاية من فيروس هانتا

بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا
بعد وفاه شخصين.. أعراض و اسباب و الوقاية من فيروس هانتا

تقوي المناعة .. فوائد وأضرار الجوافة

الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها
الجوافة لها فوائد و أضرار لا تعلمها

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد