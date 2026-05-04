قداس واجتماع لمجمع كهنة إيبارشية الدول الاسكندنافية بستوكهولم

عُقد، اليوم، بكنيسة العذراء مريم وماربولس الرسول بوسط Stockholm بالسويد، قداس واجتماع لمجمع كهنة إيبارشية الدول الاسكندنافية، برئاسة حضرة صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا أباكير، أسقف كرسي الدول الاسكندنافية ورئيس مجمع كهنتها وبحضور عدد من آباء كهنة الإيبارشية.

كما شارك عبر برنامج زووم عدد من الآباء الكهنة الذين تعذر حضورهم بسبب تواجدهم في مسافات متباعدة ضمن حدود الإيبارشية المترامية الأطراف.

وفي مستهل الاجتماع، حرص الآباء الكهنة على تقديم التهاني لأسقفهم بمناسبة عيد ميلاد نيافته، بالنيابة عنهم وعن كنائس خدمتهم، معبرين عن محبتهم واعتزازهم الدائم بقيادته الرعوية الحكيمة.

كما تمت مناقشة عدد من الملفات الخاصة بالخدمة الرعوية والكنسية والروحية في الإيبارشية.