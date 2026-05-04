حكام مباريات الزمالك وبيراميدز والأهلي غدا في الجولة قبل الأخيرة من الدوري

أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم رسميا الأطقم التحكيمية لـ مباريات الأهلي والزمالك وبيراميدز في الجولة قبل الأخيرة من بطولة الدوري المصري.

ويدير محمود بسيوني مباراة بيراميدز ضد سيراميكا كليوباترا فيما يحكم محمد الغازي مباراة الزمالك وسموحة.

وتعتبر الجولة القادمة حاسمة في مشوار الفرق وتحديد هوية صاحب لقب بطولة الدوري المصري بجانب المتأهلين للبطولات القارية.

كما يدير محمود ناجي مباراة الأهلي وإنبي غدا في بطولة الدوري.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة منافسه إنبي، يوم الثلاثاء الموافق 5 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج من بطولة الدوري المصري.

ومن المنتظر أن تُنقل مباراة الأهلي ضد إنبي عبر شبكة أون سبورت، التي تمتلك حقوق بث مباريات الدوري المصري، ما يتيح للجماهير متابعة اللقاء بشكل مباشر.

وتقام مباراة الأهلي وإنبي في تمام الساعة الثامنة مساء على ستاد القاهرة الدولي.