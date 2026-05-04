4500 جنيه لهؤلاء.. المستحقون لـ منحة العمالة غير المنتظمة

ارتفعت عمليات البحث عن طريقة صرف منحة العمالة غير المنتظمة للعمال المقيدون بقاعدة بيانات وزارة العمل، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بصرف المنحة لمدة ثلاثة أشهر متتالية بدءا من شهر مايو 2026 للمستحقين.

منحة استثنائية 3 أشهر

وجه عبد الفتاح السيسي، بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة المسجلة لدى قواعد بيانات وزارة العمل، لمدة 3 أشهر متتالية.

وبدأت وزارة العمل بالفعل صرف منحة عيد العمال بإجمالي نحو 355.3 مليون جنيه، وتحديدا 355,273,500 جنيه، للعمالة غير المنتظمة المسجلة بقاعدة بياناتها، اعتبارا من الخميس الماضي ولمدة شهر، وذلك من خلال بطاقة الرقم القومي عبر منافذ الهيئة القومية للبريد المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

عيد العمال

المستحقون لمنحة العمالة غير المنتظمة

تستهدف المنحة العمالة غير المنتظمة المسجلة بالفعل في قواعد بيانات الوزارة بجميع مديريات العمل على مستوى الجمهورية، ممن استوفوا بياناتهم من خلال الشركات والمقاولين المعتمدين أو لجان الحصر الميدانى.

العمال المسجلون رسمياً في قواعد بيانات وزارة العمل ، وهم :

عمال البناء

عمال المقاولات

الحرفيون

الزراعة

الصيادون

الباعة الجائلون

صغار الحرفيين

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة



يشترط ألا يمتلك المتقدم أي سجلات تجارية

وبشرط أن تكون الحرفة التي يعمل بها مسجلة في بطاقة الرقم القومي

ويكون اسمه مسجلاً في مديرية القوى العاملة

قيمة منحة العمالة غير المنتظمة ومدة صرفها

يتم صرف 1500 جنيه شهريًا لكل مستحق، تُصرف لمدة 3 أشهر متتالية (مايو، يونيو، يوليو 2026)، ويستفيد منها نحو حوالي 236 ألف عامل مسجل.

كما أعلن وزير العمل حسن رداد عن صرف ما يزيد على 355 مليون جنيه بالفعل ضمن منحة عيد العمال.

طرق صرف منحة العمالة غير المنتظمة

يتم صرف المنحة من خلال منافذ الهيئة القومية للبريد باستخدام بطاقة الرقم القومي، على أن تستمر عملية الصرف لمدة شهر كامل لتجنب التكدس.

تحذير مهم من وزارة العمل

وفي الوقت نفسه، حذرت وزارة العمل من انتشار صفحات وهمية ورسائل مضللة تستهدف المواطنين بزعم تسهيل الحصول على المنحة مقابل مبالغ مالية.

وأكدت الوزارة أن لا يوجد أي تسجيل إلكتروني مباشر للحصول على المنحة، والتسجيل يتم فقط عبر الجهات الرسمية (شركات – مقاولين – لجان حصر)، كما أن الصرف يتم للمسجلين فقط باستخدام الرقم القومي.

وشددت على ضرورة عدم إدخال البيانات الشخصية على مواقع غير رسمية، مع الإبلاغ عن أي محاولات نصب، والتأكد من المعلومات عبر مديريات العمل.