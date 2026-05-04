ديني

15677 فائزًا.. وكيل الأزهر يعتمد نتيجة المسابقة السنوية لحفظ القرآن الكريم

عبد الرحمن محمد

اعتمد الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، نتيجة مسابقة الأزهر الشريف السنوية لحفظ القرآن الكريم للعام (2025 - 2026)، بحضور الدكتور أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور أبو اليزيد سلامة، مدير شؤون القرآن الكريم بقطاع المعاهد الأزهرية.

وبلغ عدد الفائزين في جميع المستويات (15677) فائزًا حصلوا على أكثر من 90%، من بينهم (119) متسابقا فازوا بالمراكز الأولى لجميع المستويات، حيث بلغ عدد الفائزين في المستوى الأول (876) متسابقًا، بنسبة (6%)، وفي المستوى الثاني (2917) متسابقين، بنسبة (18%)، وفي المستوى الثالث (3614) متسابقًا، بنسبة (23%)، بينما بلغ عددُ الفائزين في المستوى الرابع (8389) متسابقًا، بنسبة (53%).

وعبّر الشيخ أيمن عبدالغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، عن خالص تهنئته لجميع الفائزين في المسابقة، ناقلا لهم تحيات فضيلة الإمام الأكبر وتمنياته لهم بدوام التوفيق والسداد، مؤكدًا أن مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم تُجسّد اهتمام الأزهر الشريف بكتاب الله تعالى، وحرصه على إعداد أجيالٍ متقنة لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وفهم مقاصده السمحة.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير على المشاركة في المسابقة هذا العام يعكس مكانة القرآن الكريم في نفوس أبناء الأزهر ووعيهم بأهمية التمسك بتعاليمه وأخلاقه.

وأضاف أن الأزهر الشريف، بقيادة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وتوجيهاته، يواصل دعمه الكامل لحفّاظ القرآن الكريم وتشجيعهم، إيمانًا بدورهم في بناء المجتمع وترسيخ القيم الأخلاقية والإنسانية، لافتًا إلى أن الأزهر يحرص على تطوير برامج التحفيظ والرواق الأزهري ومكاتب التحفيظ في مختلف المحافظات؛ بما يسهم في اكتشاف النماذج المتميزة من حفظة كتاب الله ورعايتهم علميًا وتربويًا.

جدير بالذكر أنه بلغ إجمالي عدد المتقدمين للمسابقة (142,268) متسابقًا، تم تصعيد (54,768) متسابقًا، حصلوا على أكثر من 80% إلى المرحلة التالية؛ حيث بلغ عدد المصعدين في المستوى الأول (2,043) متسابقًا، بنسبة 41%، فيما بلغ عدد المصعدين في المستوى الثاني (7,794) متسابقًا، بنسبة 44%، بينما بلغ عدد المصعدين في المستوى الثالث (12,240) متسابقًا، بنسبة 37%، وبلغ عدد المصعدين في المستوى الرابع (32,691) متسابقًا، بنسبة 38%.

وتُعقَد مسابقة الأزهر السنوية لحفظ القرآن الكريم برعايةٍ كريمةٍ من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، ويشارك فيها طلابُ المعاهد الأزهرية، وطلاب مكاتب التحفيظ الخاضعة لإشراف الأزهر، وطلاب الرواق الأزهري في مختلف المحافظات.

وتشمل المسابقة أربعة مستويات، هي: المستوى الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مرتلًا بأحكام التلاوة مع حُسن الأداء، والمستوى الثاني: حفظ القرآن الكريم كاملًا، والمستوى الثالث: حفظ عشرين جزءًا بدءًا من سورة التوبة وحتى نهاية المصحف، والمستوى الرابع: حفظ عشرة أجزاء بدءًا من سورة العنكبوت حتى نهاية المصحف وتبلغ القيمةُ الإجمالية لجوائز المسابقة (23) مليون جنيه.

حلوى اقتصادية بمكونات موجودة في كل بيت.. طعم رائع بأقل تكلفة
