محمود ناجي حكما لـ مباراة الأهلي وانبي في الدوري غدا

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الأهلي وإنبي، المقرر إقامتها ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

ومن المنتظر أن يلتقي الأهلي مع إنبي في تمام الثامنة مساء غدٍ الثلاثاء، على استاد القاهرة الدولي، ضمن الجولة السادسة من مجموعة التتويج بالمسابقة.

يدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد إنبي في المركز السادس برصيد 36 نقطة.

كان الأهلي قد حقق فوزًا كبيرًا في الجولة الماضية على غريمه الزمالك بثلاثية نظيفة، في حين تلقى إنبي هزيمة أمام بيراميدز بنتيجة 3-2.

وأسندت لجنة الحكام إدارة المباراة إلى الحكم محمود ناجي كحكم ساحة، ويعاونه كل من أحمد توفيق طلب كمساعد أول، وأحمد زيدان كمساعد ثانٍ، فيما يتولى محمود ناصف مهام الحكم الرابع.

وعلى تقنية الفيديو، تم تعيين حسام عزب حكمًا للفيديو، ويعاونه شريف عبد الله، بالإضافة إلى محمود دسوقي كداعم لتقنية الـVAR.