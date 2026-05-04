إشادات دولية بتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين في مصر

سيطرت حالة من السعادة على اللجنة المنظمة لبطولة العالم لرفع الأثقال، التي تستضيفها مصر بمدينة الإسماعيلية، عقب اليوم الأول لانطلاق المنافسات، الذي شهد نجاحًا كبيرًا على كافة المستويات.

وجاءت الفرحة مضاعفة داخل أروقة اللجنة المنظمة، برئاسة محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري وعضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الدولي، حيث تمثلت أولى مظاهرها في الإشادات الدولية الواسعة التي نالها حفل الافتتاح، والذي خرج بصورة مبهرة نالت إعجاب الوفود المشاركة .

وتضاعفت الفرحة مع تحقيق بسمة رمضان، لاعبة منتخب مصر والمشروع القومي ببني سويف، إنجازًا جديدًا بحصد الميدالية البرونزية في منافسات الكلين والنتر، بعد أداء قوي أمام نخبة من أفضل رباعات العالم، لتمنح المنتخب الوطني دفعة معنوية مبكرة في مستهل مشواره بالبطولة.

كان الدكتور جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، قد افتتح رسميًا فعاليات بطولة العالم لرفع الأثقال للناشئين والناشئات 2026، التي تقام بصالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، بمشاركة 54 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وشهد حفل الافتتاح حضورًا رفيع المستوى، تقدمهم اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية، ومحمد حسن جلود رئيس الاتحاد الدولي، ومحمد المانع نائب رئيس الاتحاد الدولي، وخالد المهلهل نائب رئيس الاتحاد الدولي، وخوسيه كارلوس سكرتير الاتحاد الدولي، وأورسولا بابانديرا نائب رئيس الاتحاد الدولي، إلى جانب محمد عبد المقصود رئيس الاتحاد المصري ورئيس اللجنة المنظمة.

وأكد وزير الشباب والرياضة، خلال كلمته، أن استضافة مصر لهذا الحدث العالمي تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها على الساحة الرياضية الدولية، في ظل الدعم المستمر من القيادة السياسية، مشددًا على أن البطولة تمثل فرصة لصناعة جيل جديد من الأبطال، وترسيخ قيم التنافس الشريف والتواصل بين الشعوب.

فيما أشاد محمد حسن جلود، رئيس الاتحاد الدولي، بالإمكانات التنظيمية والبنية التحتية التي وفرتها مصر، مؤكدًا أن البطولة تشهد مشاركة قوية وتعكس التطور الكبير في مستوى اللعبة عالميًا، خاصة في فئة الناشئين.

من جانبه، شدد محمد عبد المقصود على أن استضافة البطولة تأتي ضمن خطة الاتحاد لتطوير اللعبة وصقل المواهب الواعدة، مع توفير كافة عناصر النجاح التنظيمي والفني لخروج الحدث بالشكل الذي يليق باسم مصر .

علي جانب آخر تتواصل المنافسات وتشتعل ويواصل ابطال وبطلات مصر مع اليوم الثاني التربص بالميداليات في كل الأوزان المشاركة فيها مصر .