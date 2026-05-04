بايرن ميونخ يواجه باريس سان جيرمان بالزي الجديد في دوري أبطال أوروبا

يرتدي لاعبو نادي بايرن ميونخ الألماني زي الموسم الجديد 2026 /2027 لأول مرة خلال مواجهة ضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد غد الأربعاء في إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أوروبا.

ويتميز القميص الأساسي الجديد للنادي البافاري بتصميم كلاسيكي يجمع بين الخطوط الحمراء الفاتحة والداكنة مع كتابة باللون الأبيض.

ويدخل رجال المدرب البلجيكي فينبيت كومباني المواجهة المرتقبة أمام حامل اللقب بهدف التعويض، بعد الهزيمة المثيرة التي منوا بها في لقاء الذهاب بباريس بنتيجة 4 /5.

على الجانب الأخر يرتدي فريق بايرن للسيدات الزي الجديد لأول مرة يوم السبت المقبل خلال استضافة فريق آينتراخت فرانكفورت، وبما أن هذه المباراة هي الأخيرة لهن على ملعبهن هذا الموسم، سيتم تسليمهن درع الدوري الألماني في داخل الملعب بعد نجاحهن في الحفاظ على اللقب رسمياً.