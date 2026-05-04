علاء عبد العال: نظام الدوري غير عادل.. وأزمة الأهلي في مدربيه

تحدث علاء عبد العال المدير الفني لغزل المحلة على تعادل فريقه مع الإسماعيلي في الدوري المصري الممتاز

وقال عبد العال في تصريحات مع كريم رمزي على راديو ميجا اف ام: مباراة الإسماعيلي لم تكن سهلة وأتيحت له فرص، ولكن الغالبية كانت فرص لغزل المحلة، وكنا نستحق الفوز ونسير بخطوات ثابتة وفي مركز جيد وهو الهدف الأساسي لإدارة النادي هو بقاء الدوري



وأضاف: أنا راضي تماما عن ما قدمه غزل المحلة على مدار الموسم وعانينا من ظروف صعبة منذ بداية الموسم، والمرحلتين في الدوري البطل والهبوط هي صعبة خاصة على الفرق التي تنافس على الهبوط خصوصا أن هناك ٤ فرق ستهبط للقسم الثاني وأتمنى عدم تكراره مرة أخرى ونظام لا يوجد به تكافؤ فرص.

وتابع: الكرة ليست فلوس ونجوم وانظروا إلى تجربة وادي دجلة ، مشكلة الاهلي ليست إدارة، وإنما في المدربين الذين تم اختيارهم للأهلي وهم ليس لديهم دوافع النادي الأهلي من تحقيق البطولات والانتصارات المتتالية.