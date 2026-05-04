أخبار التوك شو| مدبولي: المواطن المستفيد الأول من مكتسبات الإصلاح.. بداية هاني شاكر وحقيقة خلافه مع عبد الحليم.. ومفاجأة بشأن الذهب والدولار

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

هياكل الدواجن صالحة أم ضارة للاستخدام الآدمي.. متخصصون يوضحون الحقيقة

في ظل تزايد الجدل خلال الفترة الأخيرة حول سلامة بعض الأطعمة، برزت تساؤلات عديدة بشأن حقيقة الأضرار الصحية المرتبطة بهياكل الدواجن، خاصة مع انتشار استخدامها في بعض المنتجات الغذائية.

علق الدكتور مصطفى بسطاوي، أستاذ أمراض الدواجن وعميد كلية الطب البيطري الأسبق بجامعة القاهرة، على ما يُثار مؤخرًا بشأن “هياكل الدواجن” وما إذا كانت تسبب مشكلات أو أضرارًا صحية.

وقال أستاذ أمراض الدواجن ، إن هياكل الدواجن هي الهيكل العظمي للدجاجة، حيث يتبقى بعد فصل اللحم منها ما يُعرف بالهياكل، ويتم بيعها بالكيلو بسعر منخفض، وقد يستخدمها البعض كوجبة غذائية.



هل بداية هاني شاكر بدأت بخلاف مع عبد الحليم.. اعرف الحقيقة



حالة من الحزن خيمت على الوسط الفني بعد رحيل الفنان هاني شاكر، الملقب بأمير الغناء العربي، أحد أبرز الأصوات التي شكلت وجدان الجمهور لعقود طويلة.

وقد أكد الناقد الفني جمال عبد القادر أن الفنان الراحل هاني شاكر، بعد تخرجه من معهد الموسيقى، شارك مع الفنان الراحل عبد الحليم حافظ، واكتشفه الراحل محمد الموجي في هذا التوقيت.



تاج الدين: الغذاء الصحي النوعي لكل مرض يضيف إلى العلاج ولا يغني عنه

أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية، أن العلم بصفة عامة يطلق عليه الطب المبني على دليل، سواءا فى التغذية أو الوقاية أو العقاقير أو العمليات الجراحية أو غيرها، معقبا: “مرينا كثيرا جدا بمثل هذه الأمور التي تقال هذه الأيام، والوعي يأتي بالتوعية، وهناك جزء منها مباشرة تقوم بها الجهات الطبية والأطباء كلا فى مكانه، ولا يأتي مريض وحده، ويتم نقلها للمريض وأسرته”.

من أول الأسبوع.. الأرصاد تعلن مفاجأة بشأن حالة الجو

كشفت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، عن تطورات ومستجدات حالة الطقس وموعد انتهاء موجة التقلبات الجوية، وذلك بعد شعور المواطنين أن هذا الأسبوع به ارتفاعات في درجات الحرارة والأسبوع الذي يأتي بعده يكون منخفض الحرارة.

وأكدت مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية أننا في فصل الربيع الذي يشهد تقلبات جوية، وأن هذه التقلبات تكون سريعة، وأن الجميع شاهد الارتفاعات في درجات الحرارة خلال الأسبوع الماضي، وتجاوزها 30 درجة ووصولها إلى 40 درجة في بعض المحافظات.



مدبولي: المواطن هو المستفيد الأول من مكتسبات الإصلاح والتنمية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن المواطن المصري سيظل هو محور هذه الجهود، وهو المستفيد الأول من مكتسبات الإصلاح والتنمية، وهو ما يؤكده شعار منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.



وأوضح أن الحكومة تؤكد التزامها الكامل بمواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي، وتعزيز الشراكات الدولية، والعمل على بناء اقتصاد أكثر تنافسًا واستدامة ومرونة.

وأضاف أن البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون بين الجانبين، وأن البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أثبت أن الشراكة بين الجانبين أداة فاعلة لصنع السياسات الاقتصادية.



المانجو في خطر.. تحذيرات من تأثير التقلبات الجوية على المحاصيل الزراعية

أكد الدكتور خالد رفاعي، أستاذ تغير المناخ أن ما تشهده البلاد من تقلبات جوية حادة يعود إلى التغيرات المناخية، موضحًا أن تداخل الفصول أصبح ظاهرة واضحة في الوقت الحالي، ما يؤدي إلى تغيرات مفاجئة في الطقس وحدوث ظواهر غير معتادة مثل سقوط الأمطار خلال فصل الصيف.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهاد سمير، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن التوقعات الجوية لم تعد بنفس الدقة السابقة، نتيجة تسارع التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن الأجواء باتت تشهد أحداثًا سريعة ومفاجئة، مثل الرياح المحملة بالأتربة والأمطار الغزيرة في فترات قصيرة، ما يزيد من حالة عدم الاستقرار.

أتمنى الموت لـ التقي بمن اشتقت إليهم.. شاهد كلمات مؤثرة لـ هاني شاكر قبل وفاته

شهدت الفترة الأخيرة في حياة الفنان الراحل هاني شاكر، تصريحات مؤثرة، عكست حالة من الحزن الشديد على رحيل نجلته دينا.

وقال الفنان الراحل هاني شاكر، قبل وفاته، إن رحيل نجلته دينا كسره، موضحًا أن الإنسان قد ينسى الموت بسبب مشاغل الحياة، لكنه بعد رحيل دينا عام 2011، ثم وفاة شقيقه، شعر بقرب الموت منه.

ابعد الموبايل عنك وأنت نايم.. نصائح مهمة لتجنب حرائق الصيف بسبب الأجهزة الكهربائية

أكد اللواء أيمن السيد الأهل خبير الحماية المدنية، تقديره الكبير لرجال الحماية المدنية، مشيرًا إلى أن دورهم الإنساني النبيل يحظى بتقدير الدولة وجميع الجهات، لما يقدمونه من تضحيات في مواجهة المخاطر وإنقاذ الأرواح.

وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة مجدي، في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة "صدى البلد" إن من أبرز مسببات الحرائق داخل المنازل سوء استخدام الأجهزة الكهربائية، إلى جانب عبث الأطفال، وعدم الانتباه أثناء استخدام البوتاجاز، لافتًا إلى أن حرائق المطابخ تمثل نسبة ملحوظة من الحوادث نتيجة الإهمال أو الانشغال.

أسعار الذهب في مصر اليوم الاثنين 4 مايو .. عيار 21 بكام؟

استعرض برنامج “صباح البلد”، المذاع عبر فضائية “صدى البلد"، تقرير فيديو عن أسعار الذهب، اليوم الاثنين 4 مايو 2026.

سعر الذهب اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 5966 جنيها للجرام.

وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 6960 جنيها.

أما جرام الذهب عيار 24، فسجّل 7954 جنيها للجرام.

وسجل سعر الجنيه الذهب 55680 جنيها.

أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم.. فيديو

استعرض برنامج "صباح البلد" المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقريرًا مفصلًا عن أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية مقابل الجنيه اليوم، الاثنين 4 مايو 2026.

أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم

الدولار الأمريكي

سعر البيع: 53.69 جنيه

سعر الشراء: 53.55 جنيه

اليورو

سعر البيع: 62.88 جنيه

سعر الشراء: 62.70 جنيه

الجنيه الإسترليني

سعر البيع: 72.59 جنيه

سعر الشراء: 72.38 جنيه

الريال السعودي

سعر البيع: 14.32 جنيه

سعر الشراء: 14.28 جنيه

الدرهم الإماراتي

سعر البيع: 14.62 جنيه

سعر الشراء: 14.58 جنيه