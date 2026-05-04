مضيق هرمز على صفيح ساخن.. انفجار في غرفة سفينة كورية جنوبية تعرضت لهجوم

كشف متحدث باسم شركة "إتش إم إم" الكورية للشحن، يوم الاثنين أن حريق اندلع على متن سفينة في مضيق هرمز ولم تتضح أسبابه بعد.

وفي السياق نفسه، أكدت وزارة الشؤون البحرية بكوريا الجنوبية، ووقع انفجار في غرفة المحركات بسفينة كورية في مضيق هرمز.

وأشارت الوزارة أنه لا أنباء عن إصابات على متن سفينة كورية يعتقد أنها تعرضت لهجوم بمضيق هرمز.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أعلنت كوريا الجنوبية أنها تحقق في تقارير استخباراتية تفيد بتعرض سفينة ترفع العلم الكوري الجنوبي لهجوم في مضيق هرمز.

وأدى الحادث، الذي نقلته وكالة يونهاب للأنباء، إلى تصاعد التوتر في هذا الممر المائي ذي الأهمية الاستراتيجية، وتتحقق السلطات الكورية الجنوبية من المعلومات الاستخباراتية لتحديد تفاصيل الهجوم.

