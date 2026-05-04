الرئيس اللبناني: استهداف الاحتلال لعمال المياه والإغاثة انتهاك صارخ للقوانين الدولية

قال الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، إن استهداف إسرائيل لعمال قطاع المياه إلى جانب العاملين في مجالات الإسعاف والصحة والإغاثة والصليب الأحمر والدفاع المدني يشكل انتهاكاً واضحاً للقوانين والمواثيق الدولية والاتفاقات الإنسانية، داعياً المجتمع الدولي إلى التحرك لوضع حد لهذه الانتهاكات.

وأعرب عون، خلال استقباله رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي وسيم ضاهر، ووفد من عائلات شهداء المؤسسة الذين سقطوا خلال قيامهم بعملهم لتأمين المياه لعدد من القرى الجنوبية التي تعرضت للقصف الإسرائيلي، عن تعازيه لعائلات الشهداء، معتبراً أن استشهادهم خسارة للبنان وليس فقط لعائلاتهم لأنهم استشهدوا أثناء تأدية واجبهم الإنساني والوطني.

وأعرب الرئيس عون عن أمله في أن تنتهي معاناة أبناء الجنوب واللبنانيين عموماً في أسرع وقت، واعداً بمتابعة أوضاع عائلات الشهداء.

من جانبه عرض ضاهر ، ظروف استشهاد العمال الثلاثة، مشيراً إلى الصعوبات الكبيرة التي يواجهها العاملون في المؤسسة، لا سيما في ظل استهداف إسرائيل لشبكات المياه ومحطات الضخ في الجنوب.