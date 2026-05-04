بولندا: لم نتلق إشارات حول إمكانية نقل القوات الأمريكية من ألمانيا إلى الجناح الشرقي للناتو

أكد رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك أن بلاده لم تتلق أي إشارات تفيد بإعادة نشر القوات الأمريكية المنسحبة من ألمانيا إلى الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي /ناتو/.

وقال توسك - للصحفيين ردا على سؤال حول إمكانية نقل القوات الأمريكية شرقا بدلا من عودتها إلى الولايات المتحدة - "لم نتلق أي إشارات من هذا القبيل"، بحسب وكالة الأنباء البولندية الرسمية (باب).

وشدد على أهمية وحدة حلف الناتو، محذرا من أن الخلافات الداخلية داخل الحلف ستكون لها نتائج عكسية.. وقال: "الصراعات داخل حلف الناتو هي آخر ما نحتاجه".

وأكد مجددا أن استراتيجية بولندا طويلة الأمد تقوم على عضوية حلف الناتو، والعلاقات القوية عبر الأطلسي، ووحدة أوروبا.

وقال توسك: "إن الحفاظ على المجتمع الغربي، القائم على القيم السياسية المشتركة، يستحق كل التضحيات"، مشيرا إلى ما وصفه بـ"تغير في توجهات بعض السياسيين"، بمن فيهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقارنة بالسياسات التقليدية التي كانت أساسا للضمانات الأمنية.

وأضاف أنه يجب على بولندا أن تلعب دورا في "تذكير الشركاء في واشنطن وبروكسل وباريس وبرلين بأهمية الوحدة والاحترام المتبادل والقدرة على التنبؤ".