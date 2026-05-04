شاهد.. بدء مغادرة أول فوج من حجاج القرعة إلى الأراضى المقدسة

قامت وزارة الداخلية بإتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنهاء كافة الإجراءات الخاصة بسفر حجاج بيت الله الحرام ، حيث تم توديع أول أفواج بيت الله الحرام من "بعثة القرعة" لعام 1447هـ / 2026م من مطار القاهرة الدولى إلى المدينة المنورة.

وحرص اللواء مساعد وزير الداخلية رئيس بعثة الحج على وداع الحجاج وتهنئتهم وطمأنتهم على إتخاذ التدابير والإجراءات كافة التى تضمن لهم بمشيئة الله أداء المناسك بسهولة ويسر مع توجيههم بضرورة الإلتزام بتعليمات البعثة والسلطات السعودية حرصاً على سلامتهم.

كما أعرب ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لما قامت بها وزارة الداخلية فى سبيل توفير كافة أوجه الرعاية والإهتمام بهم حال مغادرتهم لأداء مناسك الحج.

وذلك تزامناً مع بدء الجسر الجوى بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية يوم الإثنين الموافق 4 مايو الجارى لنقل حجاج بيت الله الحرام "بعثة القرعة" إلى الأراضى المقدسة.





