بريطانيا والمفوضية الأوروبية يؤكدان التزامهما بتعزيز العلاقات خلال قمة أرمينيا

بحث رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، التزامهما المشترك بتعزيز العلاقات بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بما يخدم مصالح المستهلكين والشركات والأمن الأوروبي الجماعي.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده ستارمر وفون دير لاين اليوم "الاثنين" على هامش قمة الجماعة السياسية الأوروبية المنعقدة في أرمينيا، بحسب بيان مشترك صدر عقب الاجتماع ونشرته الحكومة البريطانية.

كما ناقشا خطة المملكة المتحدة للمشاركة في قرض الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا، البالغ 90 مليار يورو (78 مليار جنيه إسترليني)، واتفقا على أنه سيمثل خطوة هامة نحو الأمام في العلاقات الصناعية الدفاعية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي.

واتفق ستارمر وفون دير لاين على بدء المفاوضات بشأن مشاركة المملكة المتحدة في صندوق مجلس الابتكار الأوروبي، بما في ذلك صندوق "سكيل أب يوروب"، الذي سيقدم الدعم للشركات التقنية الواعدة سريعة النمو لتوسيع نطاق أعمالها، ودعم طموحات المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في الحفاظ على أكثر المبتكرين الواعدين في أوروبا.

وأعربا عن تطلعهما إلى عقد قمة المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي، واتفقا على أهمية الطموح في ما يمكن تحقيقه بشكل مشترك بما يعود بالنفع على كلا الجانبين.