اشتعال مضيق هرمز.. أنباء عن هجوم على سفينة ترفع علم كوريا الجنوبية

تحقق كوريا الجنوبية في تقارير استخباراتية تفيد بتعرض سفينة ترفع العلم الكوري الجنوبي لهجوم في مضيق هرمز.

وأدى الحادث، الذي نقلته وكالة يونهاب للأنباء، إلى تصاعد التوتر في هذا الممر المائي ذي الأهمية الاستراتيجية، وتتحقق السلطات الكورية الجنوبية من المعلومات الاستخباراتية لتحديد تفاصيل الهجوم.

وتعمل السلطات في كوريا الجنوبية بجد للتحقق من المعلومات وكشف المزيد من التفاصيل حول الهجوم المبلغ عنه.

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، نفت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) رسمياً مزاعم إيران بتعرض سفينة حربية أمريكية لهجوم صاروخي في منطقة مضيق هرمز.

وكتبت سنتكوم على شبكة إكس: "الحقيقة هي أنه لم يتم مهاجمة أي سفينة عسكرية أمريكية".

كما نفى مسؤول أمريكي رفيع المستوى مزاعم إيران بتعرض سفينة حربية أمريكية لهجوم صاروخي في مضيق هرمز، حسبما أفاد موقع أكسيوس.

وفي وقت سابق، أعلنت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن صاروخين أصابا سفينة حربية أمريكية قرب جزيرة جاسك، بعد أن تجاهلت تحذيرات إيران.

ذكر البيان أن السفينة الأمريكية عادت أدراجها بعد تعرضها لإطلاق النار. وأفادت وسائل الإعلام الإيرانية الرسمية أن سفنًا حربية أمريكية مُنعت من دخول منطقة مضيق هرمز.