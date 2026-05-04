رئيس البرلمان العربي يدين استهداف ناقلة إماراتية أثناء مرورها من مضيق هرمز

أعرب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي عن إدانته واستنكاره الشديدين للاعتداء الإيراني الذي استهدف ناقلة إماراتية تابعة لشركة "أدنوك" باستخدام طائرتين مسيّرتين أثناء مرورها من مضيق هرمز.

وقال اليماحي - في بيان اليوم /الاثنين/ - "إن هذا الاعتداء الإرهابي يشكل تحديًا صارخًا لكافة القوانين والمواثيق الدولية والقرارات الدولية التي تكفل حرية الملاحة في الممرات المائية".

ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم ورادع تجاه هذه الانتهاكات التي وصفها بـ"السافرة"، بما يضمن أمن الملاحة الدولية وحماية الممرات المائية الدولية، ومحاسبة مرتكبي هذه الاعتداءات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي وأمن الطاقة العالمي.

وأكد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها وسيادتها وصون استقرارها.

