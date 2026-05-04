الاحتلال الإسرائيلي يجدد أوامر اعتقال إداري بحق 22 معتقلا

أعلنت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير الفلسطيني، اليوم /الاثنين/، أن سلطات الاحتلال أصدرت وجددت أوامر الاعتقال الإداري بحق 22 معتقلا.

وأوضحا - في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن الاحتلال يواصل التصعيد من جريمة الاعتقال الإداري، تحت ذريعة وجود (ملف سري)، علما أن عدد المعتقلين الإداريين بلغ 3442 معتقلا حتى بداية شهر مارس الماضي.

وفي قطاع غزة، استُشهد فلسطيني بعد قصف للاحتلال الإسرائيلي شمال مخيم البريج وسط القطاع، بالإضافة إلى إصابة آخرين بجروح.

كما أصيبت سيدة برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوب القطاع.. كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة قلقيلية وانتشرت في المنطقة الجنوبية من المدينة، وتحديدًا في منطقة "الحصاميص"، حيث قامت بتوزيع منشورات.