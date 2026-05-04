بدأت تصوير "الأمير" وتستعد لعرض "الكلام على إيه".. آية سماحة تواصل نشاطها الفني

تعيش النجمة آية سماحة حالة من النشاط الفني اللافت خلال الفترة الحالية، حيث تتنوع أعمالها بين عروض سينمائية ومسرحية جديدة، وأخرى انتهت من تصويرها، إلى جانب مشروعات لا تزال قيد التنفيذ.

فعلى مستوى العروض المرتقبة، تستعد آية سماحة لطرح فيلمها الجديد "الكلام على إيه؟" يوم 14 مايو، والذي يجمعها من جديد بالنجم أحمد حاتم في ثنائي فني بعد نجاحهما السابق في مسلسل "عمر أفندي".

كما تستعد لعرض مسرحيتها "ما تصغروناش" مع النجم أكرم حسني، والتي حققت نجاحًا كبيرًا خلال عرضها في عيد الفطر بمدينة جدة، ومن المقرر أن تُعرض مجددًا في مصر خلال موسم عيد الأضحى المقبل.

أما على صعيد الأعمال التي انتهت من تصويرها، فقد أنهت آية سماحة تصوير فيلم "الورشة"، الذي يشارك في بطولته كل من أكرم حسني، هشام ماجد، محمد شاهين، ومصطفى غريب.

وفي الوقت نفسه، بدأت تصوير مسلسل "الأمير" مع النجم أحمد عز، ومن إخراج المخرج البريطاني ستيفان هوبكنز، في تجربة درامية جديدة تحمل طابعًا مختلفًا.

كما بدأت أيضًا في تصوير فيلم "بحر" إلى جانب الفنان عصام عمر، ومن إخراج أحمد علاء، ليواصل المشروع خطواته الأولى نحو الاكتمال.

وبهذا التنوع بين السينما والمسرح والدراما، تواصل آية سماحة ترسيخ حضورها كواحدة من أبرز الوجوه الشابة النشطة على الساحة الفنية خلال الفترة الأخيرة.