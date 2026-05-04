إعادة انتخاب مصر لمجلس إدارة المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في إفريقيا

شارك الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج في الاجتماع السنوي الخمسين لمجلس محافظي المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا والذي عقد افتراضياً يوم الاثنين ٤ مايو، ضمن الاجتماعات المشتركة للهيئات المالية العربية، وشارك وزير الخارجية في الاجتماع بصفته محافظ مصر لدى المصرف.

شهد الاجتماع إعادة انتخاب مصر لشغل أحد المقعدين غير الدائمين بمجلس إدارة المصرف لعام (2026 - 2029)، فضلا عن إقرار تولي محافظ مصر لدى المصرف رئاسة الاجتماع القادم للمجلس عام 2027، حيث اكد الوزير عبد العاطي أن هذا الاختيار يجسد ثقة الدول العربية الشقيقة في ريادة الدور المصري والقدرة على تطوير أدوات العمل العربي المشترك بما يحقق المصالح المتبادلة.

وأعرب وزير الخارجية خلال اللقاء عن الاعتزاز باستضافة اجتماعات المصرف عام 2024، مؤكداً أن مصر ستواصل دعمها الكامل للمصرف من خلال عضويتي مجلس المحافظين والإدارة، بما يسهم في توطيد أواصر التعاون وتحقيق الاستقرار والازدهار في القارة الأفريقية.

كما أشاد الوزير عبد العاطي بالدور الحيوي الذي يضطلع به المصرف في تمويل المشروعات التنموية بالدول الإفريقية، وتعزيز الروابط الاقتصادية بين الدول العربية والقارة الإفريقية من خلال تقديم الدعم الفني وتنمية قدرات القطاع الخاص، فضلا عن دعم وتمويل التجارة البينية العربية الإفريقية.

كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع إلى تعزيز التعاون مع المصرف، بما بسهم في تنشيط حركة التجارة البينية بين مصر والدول الإفريقية بالتنسيق مع المؤسسات المصرفية المصرية وبمشاركة القطاع الخاص المصري.