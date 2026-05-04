سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة : التعاون مع مصر استراتيجي وحجم الصادرات تضاعف خلال 10 سنوات الماضية



وصفت سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة أنجلينا أيخهورست، التعاون القائم بين الاتحاد الأوروبي ومصر بالإستراتيجي وشمل كافة مجالات التعاون .. مؤكدة على زيادة حجم الصادرات المصرية خلال 10 سنوات الأخيرة فقط إلى 12 مليار يورو بعد ان كانت 6 مليار لنفس الفترة التي تسبقها .

وقالت أنجلينا أيخهورست - خلال مؤتمر صحفي بالإسكندرية اليوم / الاثنين / - إن هناك لقاء مرتقب بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية سيتم تحديدة قريبا لبحث كافة مجالات التعاون المستقبلي، مشيرة إلى الإجتماعات الحالية في دولة أرمنيا بين الإتحاد الأوروبي والدول الصديقة والتي بلغت 50 دولة والتي تبحث كافة مجالات التعاون الدولي خلال المرحلة القادمة بعد المتغيرات والأحداث الدولية الأخيرة .

وحول مشروعات البنية التحتية قالت سفيرة الإتحاد الأوروبي إن هناك تعاونا كبيرا مع الحكومة المصرية في تنفيذ حزمة من المشروعات التنموية، مؤكدة أن هناك نتائج ايجابية في تنفيذ تلك المشروعات، مشيرة إلى أن التركيز الحالي ينصب تجاه مشروعات الطاقة النظيفة كونها مستقبل الطاقة في العالم .

وأشارت أنجلينا أيخهورست إلى التعاون في مجال التنمية السياحية، مؤكدة أن مدينة الإسكندرية من المدن المصرية التي تتربع على عرش الجذب السياحي لما تتمتع به المدينة التاريخية من مواقع جذب سياحي وموقعها نحو الإتصال بين أوروبا وإفريقيا وأنه يجب علينا توجيه السياحة الأوروبية لزيارة المدينة .

ز.غ/ إ س