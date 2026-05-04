قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
ارتفاع الخام الأمريكي 3 دولارات وبرنت يزداد 5
شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج
اندلاع حريق في منطقة الفجيرة للصناعات البترولية إثر استهداف بطائرة مسيرة إيرانية
طائرة مسيرة.. بيان عاجل من السودان بشأن الهجوم على مطار الخرطوم الدولي
بشرى لأصحاب المعاشات | زيادات جديدة تعزز الدخل وتخفف الأعباء المعيشية
QR Code يشعل أزمة حضور عزاء هاني شاكر .. تفاصيل حاسمة
بسبب مُرجيحة.. مصرع فتاة اختناقًا أثناء اللهو أمام منزلها في المنيا
منطقة واعدة | تركيا تعتزم استثمارا في مشروعات ضخمة بمطروح .. صور
الدفاع الإماراتية : التعامل بنجاح مع 3 صواريخ جوالة قادمة من إيران
بسبب اللصوص.. ولاية أمريكية تخسر مليار دولار من النفط سنويِا
صواريخ باليستية.. الدفاعات الجوية الإماراتية تتصدى لهجوم إيراني
وزير الدفاع الإسرائيلي: فشل 7 أكتوبر يطارد القوات الجوية الإسرائيلية لسنوات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

منطقة واعدة | تركيا تعتزم استثمارا في مشروعات ضخمة بمطروح .. صور

محافظ مطروح وقنصل تركيا فى الاسكندرية
محافظ مطروح وقنصل تركيا فى الاسكندرية
ايمن محمود

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، دنيز جانقايا القنصل العام لتركيا بالإسكندرية، يرافقها أحمد البيتكين كيليتش الملحق التجاري بالقنصلية، وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، ومختار جبريل رئيس الغرفة التجارية بمطروح، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد المحافظ خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية والثقافية والاقتصادية بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تعزيز أوجه التعاون المشترك، خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية ، وما تتمتع به مطروح من فرص استثمارية واعدة في قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، مدعومة بتطور كبير في البنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات، إلى جانب تنظيم المعارض والفعاليات الاقتصادية، لا سيما في منتجات التمور والزيتون والتين.

ودعا محافظ مطروح مجتمع الأعمال والاستثمار التركي لزيارة مطروح واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدًا استعداد المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، لتوفير كافة البيانات والتسهيلات اللازمة والرد على الاستفسارات لدعم التعاون المشترك.

من جانبها، أعربت القنصل العام لتركيا عن سعادتها بحفاوة الاستقبال، مشيدة بمقومات مطروح كمنطقة واعدة بالساحل الشمالي الغربي، ومؤكدة تطلعها لزيادة التبادل التجاري والاستثماري خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام اللقاء، أهدى محافظ مطروح درع المحافظة للقنصل العام لتركيا تقديرًا لزيارتها، وتأكيدًا على عمق العلاقات بين البلدين.

مطروح محافظة مطروح اخبار محافظة مطروح اخبار المحافظات تركيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

البنزين

تواصل ارتفاعها عالميا.. رسميا أسعار البنزين والسولار في مصر اليوم

صورة تعبيرية

بعد وفاة 3 أشخاص.. ما هو فيروس "هانتا" وما هي أعراضه؟

هاتولي أم رجل مكسورة.. واقعة إهانة جديدة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

هاتولي أم رجل مكسورة.. أزمة "رغيفين عيش وكيس فول" تعيد فتح ملف إهانة من وكيل مديرية تعليم بني سويف لمديرة مدرسة

النائب عبد المنعم إمام

نائب: لجوء البعض إلى الطلاق للحصول على المعاش يعكس خللا بالمنظومة الحالية

الذهب

بعد زيادة سعر الفائدة.. ارتفاع جديد في أسعار الذهب اليوم الإثنين 4 مايو

وزير التربية والتعليم

قرارات حاسمة بشأن امتحانات الترم الثاني 2026 في المدارس| ماذا أعلنت التعليم؟

سعر الذهب

800 جنيه دفعة واحدة| تراجع غير مسبوق في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 مفاجأة

زواج - ارشيفية

شروط منح الزوجة حق فسخ العقد خلال 6 شهور من الزواج

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

"بنها الأهلية" تنظم ندوة عن توظيف الذكاء الاصطناعي في التعليم وسوق العمل

نائب محافظ الأقصر يبحث 25 طلبا وشكوى خلال لقاء اليوم المفتوح

نائب محافظ الأقصر يبحث 25 طلبا وشكوى في لقاء اليوم المفتوح

الفنان رياض الخولي

يبدأ 15 مايو .. مهرجان المسرح العالمي يكشف عن أسماء لجنة التحكيم

بالصور

غلطات بسيطة في قلي البطاطس تجعلها تمتص الزيت أكثر

غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر
غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر
غلطات بسيطة في قلي البطاطس بتخليها تمتص زيت أكتر

معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفي بالثقافة التركية

معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية
معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية
معهد اللغات للقوات المسلحة ينظم فعاليات يوم تعريفى بالثقافة التركية

قبل طرحه في السينمات.. إطلاق التريلر الرسمي لفيلم الكلام على إيه

البوستر الرسمى لفيلم "الكلام على إيه"
البوستر الرسمى لفيلم "الكلام على إيه"
البوستر الرسمى لفيلم "الكلام على إيه"

ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في الثلاجة؟

ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في التلاجة؟
ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في التلاجة؟
ماذا يحدث داخل الطماطم عند وضعها في التلاجة؟

فيديو

صورة من زياوة وزير الدفاع

وزير الدفاع يشيد بتلاحم المنطقة الغربية العسكرية مع شيوخ مطروح في حماية البوابة الغربية لمصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق: وداعًا أيها الوهم!

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: جلالة الملك تشارلز الثالث

د.نجلاء شمس

د. نجلاء شمس تكتب: سواعد تبني وعقول تُبدع

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الطيبات.. بين الاختيار الواعي وضغوط الترويج.. قراءة هادئة بين القناعة والانتقاد

شيرين حمدي

شيرين حمدي تكتب : لمصر الريادة

المزيد