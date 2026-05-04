منطقة واعدة | تركيا تعتزم استثمارا في مشروعات ضخمة بمطروح .. صور

استقبل اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح، اليوم الإثنين، دنيز جانقايا القنصل العام لتركيا بالإسكندرية، يرافقها أحمد البيتكين كيليتش الملحق التجاري بالقنصلية، وذلك بحضور الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، ومختار جبريل رئيس الغرفة التجارية بمطروح، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد المحافظ خلال اللقاء عمق العلاقات التاريخية والثقافية والاقتصادية بين مصر وتركيا، مشيرًا إلى حرص المحافظة على تعزيز أوجه التعاون المشترك، خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية ، وما تتمتع به مطروح من فرص استثمارية واعدة في قطاعات السياحة والصناعة والزراعة، مدعومة بتطور كبير في البنية التحتية من طرق وموانئ ومطارات، إلى جانب تنظيم المعارض والفعاليات الاقتصادية، لا سيما في منتجات التمور والزيتون والتين.

ودعا محافظ مطروح مجتمع الأعمال والاستثمار التركي لزيارة مطروح واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة، مؤكدًا استعداد المحافظة، بالتعاون مع الغرفة التجارية، لتوفير كافة البيانات والتسهيلات اللازمة والرد على الاستفسارات لدعم التعاون المشترك.

من جانبها، أعربت القنصل العام لتركيا عن سعادتها بحفاوة الاستقبال، مشيدة بمقومات مطروح كمنطقة واعدة بالساحل الشمالي الغربي، ومؤكدة تطلعها لزيادة التبادل التجاري والاستثماري خلال الفترة المقبلة.

وفي ختام اللقاء، أهدى محافظ مطروح درع المحافظة للقنصل العام لتركيا تقديرًا لزيارتها، وتأكيدًا على عمق العلاقات بين البلدين.