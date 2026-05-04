طائرة مسيرة.. بيان عاجل من السودان بشأن الهجوم على مطار الخرطوم الدولي

أعلنت السلطات السودانية اليوم الإثنين، أن مطار الخرطوم الدولي، تعرض لهجوم بطائرة مسيرة، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

هجوم على مطار الخرطوم

وأوضح المكتب الصحفي بوزارة الثقافة والإعلام والآثار والسياحة، أن الجهات المختصة الأمنية والعسكرية تعاملت مع الحادثة على الفور، وشرعت في تنفيذ الإجراءات الفنية والأمنية وفق البروتوكولات المعتمدة، مع مواصلة عمليات التقييم اللازمة؛ لضمان أعلى مستويات السلامة والأمان.

وأشار البيان إلى أن حركة الطيران في مطار الخرطوم ستستأنف بصورة طبيعية فوراً، عقب استكمال هذه الإجراءات الروتينية، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء السودانية "سونا".

ودعا المكتب، المواطنين السودانيين ووسائل الإعلام، إلى تحري الدقة، واستقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

وأكد البيان مجددا أن الأوضاع تحت السيطرة، وأن سلامة المواطنين وحماية المنشآت تمثلان أولوية قصوى، مع استمرار التنسيق الكامل بين الجهات المختصة لضمان استمرار استقرار الأوضاع.