أعلنت الخطوط الجوية السودانية، استئناف الرحلات عبر مطار الخرطوم الدولي إلى مصر والسعودية اعتبارا من الخميس المقبل، حسبما أفادت قناة" القاهرة الإخبارية " في خبر عاجل .

وفي وقت سابق، أكدت ممثلة مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في السودان لي فونج، أن مصر تلعب دورًا في غاية الأهمية لمحاولة حل النزاع في السودان وإنهاء الحرب الدائرة هناك.

ودعت المسئولة الأممية - في تصريح لقناة "القاهرة" الإخبارية اليوم /الثلاثاء/ - كل الدول التي لها تأثير ونفوذ لعمل ما بوسعها لكي يكون هناك حل للأزمة في السودان ، مطالبة بتكثيف جهود الوساطة الإقليمية والدولية للتوصل إلى تسوية في هذا الشأن .

وشددت على ضرورة حماية المدنيين وتسهيل الوصول الإنساني ومعالجة القضايا العالقة طويلة الأمد مما قد يؤدي في النهاية الى حل سلمي في السودان .