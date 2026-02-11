طريقة عمل البقلاوة التركية .. بطعم هش وطري

تُعد طريقة عمل البقلاوة من أشهر الحلويات التركية التي لا تغيب عن الموائد في المناسبات والعزومات، وتبحث ربات البيوت دائمًا عن طريقة ناجحة لتحضيرها في المنزل بنفس طعم المحلات.

وقدّمت الشيف فاطمة أبو حاتي وصفة مميزة للبقلاوة، تعتمد على خطوات بسيطة ومكونات متوفرة، مع نتيجة مضمونة من أول مرة.

طريقة عمل البقلاوة التركية

مكونات بقلاوة الشيف في التركية:

½ كيلو رقائق بقلاوة

2 كوب مكسرات مطحونة (فول سوداني – بندق – عين جمل – فستق حسب الرغبة)

2 ملعقة كبيرة سكر بودرة

1 ملعقة صغيرة قرفة

1 كوب سمن بلدي سايح

½ كوب زبدة سايحة (اختياري مع السمن)

للشربات (القطر):

2 كوب سكر

1 كوب مياه

عصرة ليمون

فانيليا أو ماء ورد (اختياري)

خطوات تحضير البقلاوة في المنزل:

ـ تبدأ الوصفة بتحضير الشربات وتركه ليبرد تمامًا، ثم تجهيز خليط المكسرات مع السكر البودرة والقرفة.

ـ بعد ذلك، تُرص رقائق البقلاوة في صينية مدهونة بالسمن، مع دهن كل طبقة جيدًا، ثم يُضاف الحشو في المنتصف وتُستكمل باقي الطبقات بنفس الطريقة.

ـ تُقطع البقلاوة قبل دخول الفرن للحصول على شكل متناسق، ثم تُخبز في فرن متوسط الحرارة حتى تكتسب لونًا ذهبيًا.

ـ فور خروجها من الفرن، يُضاف الشربات البارد على البقلاوة الساخنة، وهو السر الأساسي لنجاح الوصفة.

أسرار نجاح بقلاوة الشيف فاطمة أبو حاتي

تؤكد الشيف فاطمة أبو حاتي أن الالتزام بقاعدة البقلاوة ساخنة والشربات بارد يضمن القوام المقرمش والطعم المتوازن.

كما تنصح باستخدام السمن البلدي بدلًا من الزيت للحصول على أفضل نتيجة.

ويمكن التحكم في نوع المكسرات حسب الرغبة أو الميزانية دون التأثير على الطعم النهائي.