حالات سحب وإلغاء رخص السلاح وفقًا للقانون .. تعرّف عليها
حقيقة عمل محمد إبراهيم لاعب الزمالك الصاعد في أحد المحلات .. فيديو
محمد عبدالجليل: مباراة الإسماعيلي سهلة للأهلي.. وهذا سبب تراجع مستوى «بن رمضان»
هل صيام النائم معظم النهار صحيح؟.. اعرف رأي الشرع
أغلق موانئ رئيسية بأستراليا .. تطوّر خطير في إعصار ميتشل
تفاصيل مهمة من اجتماع أبوريدة مع الإعلام قبل المونديال
لا تغتر بأحاديث الثناء عليك.. «الرمادي» يُوجّه 3 نصائح للاعب محمد إبراهيم
بشير التابعي: الزمالك ليس في أفضل حالاته وأتوقع تعادله مع سموحة
إعلامي عن خطاب الزمالك لتأجيل لقاء سيراميكا: حقك تطلبه دون المساس بحقوق الآخرين | فيديو
خبير: خطاب إيران الإعلامي يناقض كواليس مفاوضاتها مع واشنطن
الشرطة الكندية: مصرع 9 على الأقل في إطلاق نار استهدف مدرسة ثانوية
محمد عبدالجليل: مباراة الإسماعيلي سهلة للأهلي.. وهذا سبب تراجع مستوى «بن رمضان»

الأهلي
سارة عبد الله

أكد محمد عبدالجليل، نجم الكرة المصرية السابق، صعوبة اعتماد الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال على القوة الضاربة خلال مواجهة سموحة، في ظل التخوف من تعرض أي لاعب للإصابة قبل المباراة المرتقبة أمام كايزر تشيفز.

وقال “عبدالجليل”، خلال تصريحاته في برنامج «نمبر وان» الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة عبر قناة cbc، إن الزمالك مرتبط بمواجهة مصيرية أمام كايزر تشيفز، وهو ما يجعل الدفع بكامل القوة الأساسية أمام سموحة أمرًا محفوفًا بالمخاطر، متوقعًا في الوقت نفسه فوز الفريق الأبيض في اللقاء.

ووصف “عبدالجليل” مباراة الأهلي أمام الإسماعيلي بأنها سهلة نسبيًا للفريق الأحمر، معتبرًا إياها بروفة جيدة قبل المواجهة المهمة أمام الجيش الملكي.

وتحدّث نجم الكرة المصرية السابق عن طارق العشري المدير الفني للإسماعيلي، مؤكدًا أنه من المدربين أصحاب الخبرة القادرين على غلق المساحات وتنظيم الفرق دفاعيًا، لكنه تساءل عن مدى قدرته على تنفيذ ذلك في ظل صغر سن لاعبي الدراويش وعدم دعم الفريق بصفقات جديدة، متمنيًا له التوفيق في مهمته.

وطالب “عبدالجليل” بضرورة منح كامويش فرصة المشاركة في المباريات المقبلة، إلى جانب يوسف بلعمري وعمرو الجزار، من أجل تقييم مستواهم بشكل عادل.

كما أشار إلى أن ياسين مرعي شارك في عدد كبير من المباريات مؤخرًا، ويرى أنه من الأفضل منحه قسطًا من الراحة، مع الدفع بـعمرو الجزار بدلًا منه.

واختتم محمد عبدالجليل تصريحاته بالحديث عن محمد علي بن رمضان، مؤكدًا أن اللاعب لم يتأقلم بعد مع أسلوب لعب الأهلي، رغم كونه لاعبًا كبيرًا ويمتلك إمكانيات فنية مميزة.

