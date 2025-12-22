قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظة القدس: عمليات الهدم وطرد المواطنين من منازلهم هو احتلال صريح
أليو ديانج يفتتح مشوار منتخب مالي أمام زامبيا في كأس الأمم الأفريقية
روسيا تفتح تحقيقا في مقتل رئيس إدارة التدريب العملياتي فانيل سارفاروف
روسيا تتهم الاستخبارات الأوكرانية باغتيال مسؤول عسكري بارز
قافلة المساعدات الـ 99 تدخل إلى الفلسطينيين بقطاع غزة
تخصيص 100 ناد ومركز شباب بالقليوبية لعرض مباراة مصر وزيمبابوي للجماهير
الخارجية: استعادة 131 مواطنًا مصريًا من أحد مراكز الاحتجاز في ليبيا
استقرار نسبي.. تعرف على أعلى سعر للدولار فى البنوك اليوم
جبران: الانتهاء من 90% من القرارات التنفيذية لقانون العمل ونشرها قرببا
قرار رسمي من المالية.. موعد صرف مرتبات ديسمبر 2025
مفاجأة فى عيار 21.. أسعار الذهب فى مصر اليوم
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الإثنين
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

بيحب الفلوس.. لاعب الأهلي السابق يهاجم عصام الحضري

عصام الحضري
عصام الحضري
يمنى عبد الظاهر

فتح محمد عبد الجليل، نجم الأهلى السابق، النار على عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، مؤكدًا أنه ليس أسطورة.

وقال محمد عبد الجليل، فى تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «سى بى سي»: «مفيش حد يثق فى عصام الحضرى، ده واحد ساب منتخب بلده وراح منتخب تانى عشان الفلوس».

وأضاف: «حلمى طولان، قال إن عصام الحضرى، الوحيد، اللى كان بياخد راتب فى الجهاز الفنى لمنتخب مصر الثانى، إنت تثق فى حد بيحب الفلوس أكتر من البلد».

وتابع: «محدش يهرب من منتخب بلده، عصام الحضرى، أعظم حارس مرمى وهو بيلعب بس»، مضيفًا: «عصام الحضرى، مش أسطورة، مفيش أسطورة يعمل الحاجات دي».

وأتم: «الأسطورة مش لعب بس، بعد ما يلعب لازم يركز حياته الشخصيةـ زى حسن شحاتة، ومحمود الخطيب»، مضيفًا: «عصام الحضرى، كان فى كأس العالم، بيخلى اللعيبة تسجل فيديوهات ويبعتها لقناة معينة، زي (محل الحلاقين ده بيقوم من على الكرسي وده بيقعد)».

محمد عبد الجليل الأهلى عصام الحضرى حلمى طولان حسن شحاتة كأس العالم

