بيحب الفلوس.. لاعب الأهلي السابق يهاجم عصام الحضري

فتح محمد عبد الجليل، نجم الأهلى السابق، النار على عصام الحضرى، حارس مرمى الأهلى ومنتخب مصر السابق، مؤكدًا أنه ليس أسطورة.

وقال محمد عبد الجليل، فى تصريحات تلفزيونية عبر فضائية «سى بى سي»: «مفيش حد يثق فى عصام الحضرى، ده واحد ساب منتخب بلده وراح منتخب تانى عشان الفلوس».

وأضاف: «حلمى طولان، قال إن عصام الحضرى، الوحيد، اللى كان بياخد راتب فى الجهاز الفنى لمنتخب مصر الثانى، إنت تثق فى حد بيحب الفلوس أكتر من البلد».

وتابع: «محدش يهرب من منتخب بلده، عصام الحضرى، أعظم حارس مرمى وهو بيلعب بس»، مضيفًا: «عصام الحضرى، مش أسطورة، مفيش أسطورة يعمل الحاجات دي».

وأتم: «الأسطورة مش لعب بس، بعد ما يلعب لازم يركز حياته الشخصيةـ زى حسن شحاتة، ومحمود الخطيب»، مضيفًا: «عصام الحضرى، كان فى كأس العالم، بيخلى اللعيبة تسجل فيديوهات ويبعتها لقناة معينة، زي (محل الحلاقين ده بيقوم من على الكرسي وده بيقعد)».