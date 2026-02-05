والد الطفل الراحل ضحية بنح الأسنان : ابني دخل المستشفى بيلعب ويضحك

قال ماجد الجنيدي والد الطفل محمد ضحية حقنة البنج بدمياط، إنه أبلغ طبيب الأسنان بامتلاكه تقريرًا طبيًا وفحوصات وتحاليل أجريت لنجله قبل التدخل الطبي، إلا أن الطبيب أخبره بأن تلك الإجراءات غير ضرورية باعتبار أن ما سيتم هو حشو أسنان فقط.

تنفيذ الإجراء بالكامل

وأضاف الجنيدي، في مداخلة مع الإعلامية بسمة وهبة، عبر تطبيق "zoom"، في حلقة اليوم، الخميس، من برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، أنه أبدى تخوفه على ابنه، إلا أن الطبيب أوضح له أن تكلفة العلاج قد تزيد مستقبلًا، مقترحًا تنفيذ الإجراء بالكامل.

وأوضح الجنيدي أن الطبيب طلب أجرًا قدره 25 ألف جنيه نظير عمله فقط، بالإضافة إلى 3 آلاف جنيه للمستشفى و3 آلاف جنيه لطبيب التخدير، ليصل إجمالي التكلفة إلى ما يقارب 32 أو 33 ألف جنيه.

خطورة التخدير على طفله

وأكد أنه سأل الطبيب صراحة عن خطورة التخدير على طفله، إلا أن الطبيب رد عليه بأسلوب اعتبره قاسيًا، مؤكدًا له أن الطفل بحالة جيدة ولا يعاني من أي مشكلة.

وأشار والد الطفل إلى أنه سلّم الطبيب مبلغ 25 ألف جنيه قبل العملية بيوم كامل، مؤكدًا له استعداده لتحمل أي تكلفة إضافية إذا احتاج الطفل إلى أي إجراء أثناء العملية.

وواصل أنه توجه مع زوجته ونجله إلى المستشفى، وكان الطفل يسير ويلعب ويضحك معه، وقام بتصويره قبل الدخول، دون أن يتخيل أنه يرافقه إلى مصيره الأخير.

