إيران تحتجز ناقلتي نفط في الخليج بتهمة تهريب الوقود
عضو شعبة السيارات يتوقع دخول موديلات جديدة وتأثر الأسعار بالعملة والفائدة
مريم عبدالعزيز لـ صدى البلد : شعرت بمزيج من الخوف والسعادة أثناء مقابلتي لشيخ الأزهر وكأنني أعرفه منذ سنوات
مصطفى بكري يكشف مفاجآت مهمة عن التعديل الوزاري المرتقب.. البيت الأبيض: ترامب يرغب في التوصل إلى اتفاق بشأن إيران| أخبار التوك شو
أقل سعر ذهب اليوم 6-2-2026
الأوراق المطلوبة .. كيفية تقديم تظلم على إيقاف بطاقة التموين 2026
مصدر مقرّب يكشف تفاصيل حادث النائب مجدي مسعود على طريق بنها الحر | خاص
فيديو مضلل | الداخلية تكشف حقيقة ادعاء سائق وعامل تحويل أموال لضابط مرور بالقليوبية على سبيل الرشوة
العظمى تصل 30 درجة.. أجواء صيفية تقتحم الشتاء غدا والأرصاد تحذر من ظاهرة
حقيقة إيقاف تأشيرات العمرة لشركات السياحة المصرية وتأثيرها على الموسم
إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة ملاكي بالدقهلية
زفاف تحول لمأتم.. مصرع عروسة وإصابة العريس بعد انقلاب سيارة زفافهما في بني مزار بالمنيا
أخبار العالم

أمراض وتشويه سمعة .. بيل جيتس يرد على ارتباط اسمه بفضيحة إبستين

قسم الخارجي

أعرب بيل جيتس عن ندمه لمعرفته بجيفري إبستين، وذلك بعد أن لمحت زوجته السابقة، ميليندا فرينش جيتس، إلى وجود "فساد" في زواجهما، وأصرت على أن مؤسس مايكروسوفت عليه الإجابة عن أسئلة تتعلق بعلاقته مع مرتكب الجرائم الجنسية ضد الأطفال.

ظهرت في أحدث نسخة من ملفات إبستين مزاعم بأن جيتس أخفى مرضًا منقولًا جنسيًا عن زوجته بعد تواصله مع "فتيات روسيات"، وقد كشفت هذه الملفات عن معلومات مهمة حول علاقات الممول المُدان ونشاطاته المتعددة مع المشاهير.

أصدر مكتبه بيانًا على الفور يدين فيه هذه المزاعم "السخيفة تمامًا والباطلة كليًا"، لكن جيتس، البالغ من العمر 70 عامًا، التزم الصمت حتى الآن.

تحدث أخيرًا يوم الأربعاء على قناة 9News التلفزيونية الأسترالية لينفي الادعاء ووصفه بأنه "كاذب"، وألمح إلى أن إبستين كان يحاول ابتزازه أو تشويه سمعته من خلال كتابة بريد إلكتروني عام 2013 زعم فيه أنه حاول لاحقًا إعطاء ميليندا مضادات حيوية سرا خشية إصابتها بالعدوى.

قال غيتس: "يبدو أن جيفري كتب بريدًا إلكترونيًا لنفسه. لم يُرسل هذا البريد أبدًا. البريد الإلكتروني كاذب"، بحسب ما أفادت به صحيفة الجارديان البريطانية.

وأضاف: "لا أعرف ما كان يدور في ذهنه. هل كان يحاول مهاجمتي بطريقة ما؟ أندم على كل دقيقة قضيتها معه، وأعتذر عما فعلت".

جاءت مقابلته بعد تصريحات أدلت بها زوجته السابقة لإذاعة NPR يوم الثلاثاء، أوضحت فيها رفضها لعلاقته بإبستين.

وقال فرينش جيتس في بودكاست "وايلد كارد" التابع للإذاعة: "بالنسبة لي، من الصعب شخصيًا كلما طُرحت هذه التفاصيل، أليس كذلك؟ لأنها تُعيد ذكريات أوقات مؤلمة للغاية في زواجي".

صرح غيتس لقناة 9News أنه التقى إبستين عام 2011 وتناول معه العشاء في عدة مناسبات لمناقشة الاستثمار في مشاريع علمية مقترحة. وأصرّ على أنه لم يذهب قط إلى جزيرة إبستين الخاصة في الكاريبي، حيث يُزعم أن عددًا لا يُحصى من الفتيات والشابات تعرضن للاعتداء، وأنه لم تكن له أي علاقة بأي امرأة.

قال جيتس: "كان تركيزه دائمًا منصبًا على معرفته بالكثير من الأثرياء، وكان يدّعي قدرته على حثّهم على التبرع بأموال للصحة العالمية. وبالنظر إلى الماضي، كان ذلك طريقًا مسدودًا".

وأضاف: "لقد كان من الحماقة أن أضيّع وقتي معه. كنتُ واحدًا من كثيرين يندمون على معرفتهم به. وكلما انكشفت المزيد من الحقائق، كلما اتضح جليًا أنه على الرغم من أن تلك الفترة كانت خطأً، إلا أنها لا علاقة لها بذلك السلوك".

بيل جيتس فضيحة إبستين مؤسس مايكروسوفت بيل جيتس وزوجته زوجة بيل جيتس الجرائم الجنسية ضد الأطفال

