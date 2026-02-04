أنتِ الأسوأ.. ترامب يهاجم صحفية بعد سؤالها عن المجرم الجنسي إبستين

وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، نقدا لاذعا لمراسلة شبكة سي إن إن الإخبارية كايتلان كولينز، بعد سؤالها عن ملفات المجرم الجنسي جيفري إبستين التي نُشرتها وزارة العدل الأمريكية.

وقد هاجم ترامب، كبيرة مراسلي سي إن إن في البيت الأبيض، بعدما سألته عن ملايين الصفحات من الوثائق المرتبطة بإبستين وردود فعل الناجيات من الاعتداءات الجنسية.

وقام ترامب بمقاطعتها وهاجم الشبكة الإخبارية، قائلًا: أنتِ أسوأ صحفية.. ولا عجب أن سي إن إن لا تحظى بنسب مشاهدة مرتفعة بسبب أمثالك.

وأضاف ترامب، موجّهًا حديثه لكولينز: أعرفك منذ عشر سنوات، ولم أرَك تبتسمين يومًا، معتبرًا أن عدم ابتسامتها يعود بحسب قوله، إلى أنها لا تقول الحقيقة، واصفًا شبكة سي إن إن بأنها مخادعة.

وقبل أن تتمكن كولينز، من استكمال سؤالها بشأن ضحايا إبستين وأسماء وردت في الوثائق التي حُذفت أجزاء كبيرة منها، انتقل ترامب للإجابة على سؤال صحفي آخر، بينما كان مساعدو البيت الأبيض ينهون اللقاء ويُخرجون الصحفيين من القاعة، في حين استمر الرئيس الأمريكي في توجيه انتقادات لكولينز.

وليست هذه المرة الأولى، فقبل ذلك هاجمها ترامب في ديسمبر 2025، عندما وصفها بأنها غبية وبغيضة، قبل أن تعود وترد لاحقًا بأن سؤالها كان تقنيًا ويتعلق بملف فنزويلا.

وتعليقا على ذلك، أصدرت شبكة سي إن إن بيانًا أعربت فيه عن دعمها لمراسلتها، مؤكدة أن كايتلان كولينز صحفية متميزة تتمتع بخبرة عميقة في تغطية البيت الأبيض والأحداث الميدانية، وتحظى بثقة المشاهدين حول العالم.

وعلقت كولينز، قائلة: إن قضية إبستين ليست موضوعًا للمزاح، خاصة وأن هناك استفسارات حول عدم وجود ملفات أجرتها المباحث الفيدرالية حين تحقيقها مع إبستين.