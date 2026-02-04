قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
350 ألف شنطة غذائية.. مؤسسة أبو العينين تلبي احتياجات الأسر الأولى بالرعاية خلال شهر رمضان
الادعاء العام الإسرائيلي يوجه اتهامات لـ 12 مشتبها إسرائيليا بارتكاب جرائم في غزة
احذر.. تهريب المواد البترولية يعرضك للسجن 10 سنوات وغرامة 2 مليون جنيه
الفضائح تتوالى.. وثائق تكشف تسهيل وصول كسوة الكعبة إلى إبستين
ترحيب برلماني بقرار حجب لعبة روبلوكس.. ونواب: ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي المجتمعي
كوماندوز وتعطيل كاميرات ورصاص.. كيف قُــ تل سيف الإسلام القذافي؟
بدء المباحثات الرسمية بين الرئيس السيسي ونظيره التركى في قصر الاتحادية
تكريم الفنان يحيى الفخرانى بجائزة الاستحقاق الكبرى لعام 2026
الخارجية الروسية تكشف حقيقة تصدير اليورانيوم المخصب من طهران إلى موسكو
رئيس إتصالات النواب لـ صدى البلد: تشريع جديد قريبا لوضع عقوبات على تطبيقات المراهنات والألعاب الإلكترونية
برقم الجلوس.. نتيجة الابتدائية والإعدادية عبر بوابة الأزهر الإلكترونية
الرئيس السيسي يستقبل نظيره التركي في قصر الاتحادية لإجراء مباحثات قمة
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار البلد

سفير فرنسا: 400 طن من المساعدات الإنسانية سيتم توجيهها إلى الفلسطينيين بغزة

سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه
سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه
أ ش أ

أكدت سفارة فرنسا بالقاهرة مجددا أهمية دور مصر المحوري، في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، منذ بداية النزاع في قطاع غزة .

وأعربت سفارة فرنسا بالقاهرة، في بيان صحفي، عن شكرها لمصر لتقديم المساعدات التي تندرج في إطار الالتزام الإنساني المستمر لفرنسا منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه توجه اليوم "الأربعاء"، إلى بورسعيد، على بعد حوالي 200 كيلومتر من قطاع غزة لاستقبال عملية استثنائية لتسليم شحنات من المساعدات الإنسانية الفرنسية الموجهة إلى السكان المدنيين في غزة.

وأوضحت السفارة أنه سيتم نقل نحو 400 طن من المساعدات الغذائية، التي غادرت من "لوهافر" في 18 يناير الماضي، من بورسعيد من خلال برنامج الأغذية العالمي إلى قطاع غزة.

وستمكن هذه العملية، التي تعد ثمرة تعاون بين وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ومؤسسة CMA CGM وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من توفير مكملات غذائية معززة لأكثر من 42 ألف طفل في غزة تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وسنتين يعانون من سوء التغذية.

وأوضحت السفارة أن الدعم، الذي قدمه برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة CMA-CGM، كان أساسيًا لتنفيذ هذه العملية، حيث قامت مؤسسة CMA-CGM بنقل المدخلات الغذائية من ميناء لوهافر إلى بورسعيد على متن سفينة الحاويات التجارية "طوكيو"، ومولت شراء 20% من الشحنات، وسيتولى برنامج الأغذية العالمي نقلها برًا إلى قطاع غزة وسيقوم بتوزيعها على السكان المعنيين.

ولفتت السفارة إلى أن هذه الشحنة تضاف إلى 1300 طن من المساعدات الإنسانية التي تم إيصالها بالفعل إلى السكان المدنيين في غزة من خلال الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة، وفي هذا الصدد، تذكر فرنسا بأنه يتحتم أن تقترن هذه الجهود بفتح جميع منافذ المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وشددت على أنه من الملح أن تزيل إسرائيل جميع العقبات التي تعترض سبيل استمرار الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستقل ومحايد في جميع أنحاء قطاع غزة، وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.

سفارة فرنسا بالقاهرة دور مصر المحوري تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين بداية النزاع في قطاع غزة سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه

أسعار الدواجن

ارتفاع جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء |كم يصل سعر الكيلو

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

دواجن بيضاء

الأوراك بـ 110 .. مفاجأة في أسعار الدواجن بالأسواق

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ييس توروب

رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

بيراميدز

فيستون ماييلي يقود تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة في الدوري الممتاز

بيراميدز

تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة في الدوري

كامويش

لو لاعب معتزل هيسجلها.. علاء ميهوب يعلق على فرصة كامويش الضائعة أمام البنك الأهلي

ماكلارين تستحضر مجد الفورمولا 1 في 10 سيارات مكشوفة برتقالية اللون

ماكلارين
ماكلارين
ماكلارين

مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرارًا لم تخبرك بها العيون من قبل

مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!
مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!
مياه بيضاء تهدد بصرك.. طبيب يفجر أسرار لم تخبرك بها العيون من قبل!

أسباب صادمة لقصر النظر بعد عملية الليزك

أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك
أسباب قصر النظر بعد عملية الليزك

طريقة عمل البط بالبرتقال ..وصفة سحرية

بط بالبرتقال
بط بالبرتقال
بط بالبرتقال

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

"يا أسماء أنا أبوكي

«يا أسماء أنا أبوكي ونفسي أشوفك وهما بيضربوني».. فيديو صادم يُثير جدل السوشيال ميديا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

