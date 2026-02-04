سفير فرنسا: 400 طن من المساعدات الإنسانية سيتم توجيهها إلى الفلسطينيين بغزة

أكدت سفارة فرنسا بالقاهرة مجددا أهمية دور مصر المحوري، في تقديم المساعدات الإنسانية للفلسطينيين، منذ بداية النزاع في قطاع غزة .

وأعربت سفارة فرنسا بالقاهرة، في بيان صحفي، عن شكرها لمصر لتقديم المساعدات التي تندرج في إطار الالتزام الإنساني المستمر لفرنسا منذ 7 أكتوبر 2023، مشيرة إلى أن سفير فرنسا لدى مصر إيريك شوفالييه توجه اليوم "الأربعاء"، إلى بورسعيد، على بعد حوالي 200 كيلومتر من قطاع غزة لاستقبال عملية استثنائية لتسليم شحنات من المساعدات الإنسانية الفرنسية الموجهة إلى السكان المدنيين في غزة.

وأوضحت السفارة أنه سيتم نقل نحو 400 طن من المساعدات الغذائية، التي غادرت من "لوهافر" في 18 يناير الماضي، من بورسعيد من خلال برنامج الأغذية العالمي إلى قطاع غزة.

وستمكن هذه العملية، التي تعد ثمرة تعاون بين وزارة أوروبا والشؤون الخارجية ومؤسسة CMA CGM وبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، من توفير مكملات غذائية معززة لأكثر من 42 ألف طفل في غزة تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر وسنتين يعانون من سوء التغذية.

وأوضحت السفارة أن الدعم، الذي قدمه برنامج الأغذية العالمي ومؤسسة CMA-CGM، كان أساسيًا لتنفيذ هذه العملية، حيث قامت مؤسسة CMA-CGM بنقل المدخلات الغذائية من ميناء لوهافر إلى بورسعيد على متن سفينة الحاويات التجارية "طوكيو"، ومولت شراء 20% من الشحنات، وسيتولى برنامج الأغذية العالمي نقلها برًا إلى قطاع غزة وسيقوم بتوزيعها على السكان المعنيين.

ولفتت السفارة إلى أن هذه الشحنة تضاف إلى 1300 طن من المساعدات الإنسانية التي تم إيصالها بالفعل إلى السكان المدنيين في غزة من خلال الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة، وفي هذا الصدد، تذكر فرنسا بأنه يتحتم أن تقترن هذه الجهود بفتح جميع منافذ المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وشددت على أنه من الملح أن تزيل إسرائيل جميع العقبات التي تعترض سبيل استمرار الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية في إيصال المساعدات الإنسانية بشكل مستقل ومحايد في جميع أنحاء قطاع غزة، وفقًا للقانون الإنساني الدولي وقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2803.