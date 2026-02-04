ترحيب برلماني بقرار حجب لعبة روبلوكس.. ونواب: ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي المجتمعي

رئيس إتصالات النواب لـ صدى البلد: تشريع جديد قريبا لوضع عقوبات على تطبيقات المراهنات والألعاب الإلكترونية

نائب: حجب «روبلوكس» خطوة حاسمة لحماية الأطفال ونطالب بآليات متابعة واضحة

نائبة: قرار حجب "روبلوكس" انتصار للأمن القومي والأخلاقي ويحمي أطفالنا من الابتزاز



رحب عدد من النواب بقرار حجب لعبة "روبلوكس" (Roblox) في مصر بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ، وأكدوا أن هذا القرار لم يكن "رفاهية"، بل ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي المجتمعي.

قال النائب أحمد بدوي ، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب ، إننا كلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب نثمن قرار المجلس الأعلى للإعلام بتنفيذ حجب لعبة "روبلوكس" في مصر اعتبارًا من اليوم ، مشيرا إلى أننا ندعمه تشريعيا.

وأكد بدوي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أننا كلجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب أصدرنا توصيات بضرورة حجب جميع الألعاب الإلكترونية المخالفة ، كما أصدرنا أيضا توصيات بضرورة حجب تطبيقات المراهنات ومنهم موقع 1XBet.

وكشف رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب عن أن الأيام القادمة سيكون هناك تشريع لوضع عقوبات على تطبيقات المراهنات والألعاب الإلكترونية والتي تشكل خطوة على النشء ومن يروج لها لأنها تعتبر بمثابة مخالفة قانونية.

أكد النائب إبراهيم الديب، عضو مجلس النواب، أن قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بحجب لعبة «روبلوكس» يمثل خطوة هامة لحماية الأطفال من مخاطر المحتوى الرقمي، مشددًا على أن سلامة النشء في البيئة الرقمية تعد أولوية وطنية تتطلب تكاتف جميع مؤسسات الدولة مع الأسرة لضمان مستقبل آمن للأجيال القادمة.

وأوضح الديب أن المرحلة المقبلة تتطلب متابعة ورصد فعلي لضمان تنفيذ القرار على أرض الواقع، مطالبًا الجهات المعنية بالإعلان عن آليات واضحة لتطبيق الحجب، ومراقبة الالتزام به، بما يضمن فاعلية القرار ويحول دون أي محاولات للتحايل، مؤكدًا أن هذا يعزز السلامة الرقمية ويحمي الهوية الوطنية من التأثيرات السلبية للمحتوى غير المنضبط.

وأشار عضو البرلمان إلى أن القرار يأتي امتدادًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن وضع سياسات وتشريعات تحمي الأطفال، وتحقق التوازن بين حرية استخدام التكنولوجيا وحماية المجتمع من أضرارها، مؤكدًا أهمية الانتقال من التوعية إلى إجراءات عملية وتشريعات صارمة لضمان بيئة رقمية آمنة.

وشدد الديب على الدور الكبير الذي قامت به الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في تسليط الضوء على المخاطر الرقمية، لافتًا إلى أن الأعمال الدرامية، وعلى رأسها مسلسل «لعبة وقلبت بجد»، ساعدت في فتح نقاش مجتمعي واسع وزيادة الوعي بخطورة بعض الألعاب والمنصات، ما كان له أثر مباشر في دفع الجهات المعنية لاتخاذ قرارات حاسمة لحماية الأطفال والأسرة المصرية.

وأكد النائب إبراهيم الديب أن حماية المجتمع الرقمي تحتاج لتنسيق مؤسسي شامل بين وزارات التعليم والصحة والاتصالات، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، مع وضع تشريعات واضحة تحكم عمل المنصات الرقمية، مشددًا على ضرورة الانتقال من مرحلة التوعية إلى مرحلة تطبيق الإجراءات التنفيذية الفعلية لضمان حماية الأطفال والشباب.

وأشادت النائبة عبير عطا الله، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، بقرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، بشأن البدء في التنفيذ الفعلي لحجب لعبة "روبلوكس" (Roblox) في مصر بالتنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

وأكدت "عطا الله" في تصريح صحفي لها اليوم، أن هذا القرار لم يكن "رفاهية"، بل ضرورة قصوى لحماية الأمن القومي المجتمعي، مشددة على أن المنصة تحولت في الآونة الأخيرة من مساحة للعب والابتكار إلى بيئة خصبة لاستقطاب الأطفال وتهديد سلامتهم النفسية والجسدية.

وأكدت النائبة عبير عطا الله، علي مخاطر اللعبة التي استوجبت هذا الحسم أبرزها الاختراق الأخلاقي والقيمي حيث أن هذه اللعبة تسمح بإنشاء عوالم افتراضية غير مراقبة، تضمنت في حالات كثيرة محتويات لا تتناسب مع قيمنا الشرقية أو أعمار الأطفال، ووصلت أحياناً لعرض مشاهد عنف وإيحاءات غير ملائمة.

وأشارت عضو لجنة التعليم إلى أن غرف الدردشة داخل "روبلوكس" مكنت مجهولين من التواصل المباشر مع الأطفال، مما يعرضهم لمخاطر الابتزاز الإلكتروني والتحرش اللفظي.

وأوضحت أن "روبلوكس" تعتمد على آلية تجعل الطفل يقضي ساعات طويلة أمام الشاشة، مما يسبب عزلة اجتماعية حادة ويؤثر بشكل مباشر على التحصيل الدراسي والنمو النفسي السليم.

واختتمت النائبة عبير عطا الله تصريحها بمطالبة وزارة التربية والتعليم والجهات المعنية بإطلاق حملات توعوية موازية لقرار الحجب.

وقالت: "الحجب الفني خطوة دفاعية هامة، لكن الوعي الأسري هو خط الدفاع الأول؛ لذا يجب علينا كأولياء أمور ومؤسسات تعليمية أن نوفر بدائل آمنة لأطفالنا تنمي إبداعهم دون أن تعرضهم للاستغلال في الفضاء الإلكتروني".

وكان قد أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة المهندس خالد عبدالعزيز، اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، بعد التنسيق مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، قرارًا بتنفيذ حجب لعبة "روبلوكس" في مصر.

وكان عصام الأمير، نائب رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أعلن عن اتخاذ المجلس قرارًا بحجب لعبة روبلوكس في مصر.

وتُعد لعبة Roblox من أكبر المنصات الترفيهية الإلكترونية على مستوى العالم، حيث تم إطلاقها عام 2006، ويستخدمها نحو 78 مليون شخص يوميًا، وتشير الإحصاءات إلى أن 60% من مستخدميها أطفال ومراهقون دون سن 16 عامًا.

ولا تقتصر روبلوكس على كونها لعبة واحدة، بل تتيح للمستخدمين إنشاء عدد غير محدود من الألعاب داخلها، ما يجعلها منصة مفتوحة ذات محتوى متغير يصعب السيطرة عليه بشكل كامل.