قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مضيّع مجهود الفرقة| حازم إمام ينتقد أداء «بن رمضان» مع الأهلي
الزراعة تكثف حملات التفتيش والرقابة على مراكز بيع وتداول المستحضرات البيطرية
منال عوض: التحديات المتزايدة بقطاع المخلفات تتطلب تبني حلولاً قائمة على التخطيط طويل الأجل
نموذج للصمود.. بابا الفاتيكان يبعث رسالة لرئيس مجلس النواب اللبناني
إعلام عبري يزعم القضاء على قائد لواء شمال غزة التابع لحركة الجهاد الإسلامي
أردوغان: القاهرة وأنقرة تعملان على دعم الأمن والاستقرار في المنطقة
«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي
الرئيس التركي: مصر أكبر شريك تجاري لتركيا في أفريقيا ونسعى لبناء نموذج اقتصادي مشترك
بعد تراجعه 800 جنيه| كم سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر؟
الكيلو بـ100 جنيه.. أسعار الفراخ اليوم الأربعاء بعد الزيادة
الرئيس السيسي: حريص على مواصلة العمل مع الجانب التركي للوصول لركائز السلام
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

يواصل الهبوط.. سعر الدولار في مصر ختام الأربعاء

سعر الدولار مقابل الجنيه
سعر الدولار مقابل الجنيه
علياء فوزى

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه علي مدار تعاملات الأسبوع الجاري ليسجل في أقل من 47 بيعا وشراء في معظم البنوك.

يستعرض موقع “صدى البلد” الإخباري، سعر الدولار في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء 4 فبراير 2026، وفقا لآخر تحديثات البنوك العاملة في مصر.

أسعار الدولار اليوم في مصر 

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك تنمية الصادرات عند  47.06 جنيه للشراء و47.16 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (مصرف أبو ظبي الإسلامي، التنمية الصناعية، نكست) نحو  46.98 جنيه للشراء و 47.08 جنيه للبيع.

وانخفض سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (إتش إس بي سيHSBC، الأهلي المصري، مصر، القاهرة، الإسكندرية، فيصل الإسلامي) لنحو 46.89 جنيه للشراء و 46.99 جنيه للبيع.

وتراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (الأهلي الكويتي، المصرف العربي، قناة السويس، الشركة المصرفية العربية،  العربي الإفريقي، العقاري المصري العربي)لنحو 46.88 جنيه للشراء و 46.98 جنيه للبيع.

هبط سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك ( المصرف المتحد ، التعمير والإسكان) لنحو 46.87 جنيه للشراء و46.97 جنيه للبيع.

وصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك ( التجاري الدولي CIB، قطر الوطني، ميد بنك، أبو ظبي الأول، بيت التمويل الكويتي) لنحو 46.86 جنيه للشراء و46.96 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنوك (كريدى أجريكول، البركة، أبو ظبي التجاري، الكويت الوطني) نحو 46.85 جنيه للشراء و46.95 جنيه للبيع.

تراجع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في بنك الإمارات دبي الوطني لنحو 46.79 جنيه للشراء و46.89 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 46.86 جنيه للشراء و46.99 جنيه للبيع.

أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأربعاء 

46.98 جنيه للشراء

أقل سعر لبيع الدولار اليوم الأربعاء 

46.89 جنيه للبيع

متوسط سعر الدولار اليوم  الأربعاء 

46.93  جنيه للبيع

أسعار الدولار أسعار الدولار اليوم الجنيه المصري متوسط سعر الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التربية والتعليم

بسبب كثافة الطلاب.. تفاصيل تأخر نتيجة الشهادة الإعدادية في 8 محافظات

صورة أرشيفية

الذهب يعاود الارتفاع مع بداية تعاملات اليوم الأربعاء

وزير التربية والتعليم

وزير التعليم يصدر 13 قرارا عاجلاً قبل بداية الترم الثاني في المدارس

سيف الإسلام القذافي

بيان جديد .. النائب العام الليبي يكشف تفاصيل اغتيــ.ـال سيف الإسلام القذافي

الأب المتهم

سيدة سوهاج بعد هدم والدها لمنزلها باللودر والقبض عليه: “ماحدش يتدخل بيني وبين أبويا”|خاص

ييس توروب

رد فعل غير مُتوقع من «تورب» بشأن تأثر الفريق بغياب إمام عاشور

السبب وراء اعتزال الموناليزا

عودة الموناليزا .. حكاية غياب بطلة «همام في أمستردام» 20 عامًا عن الفن | فيديوجراف

كامويش

علاء ميهوب يفتح النار على «كامويش»: ما قدّمه مُخيّب للآمال

ترشيحاتنا

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

أقل نسبة نجاح بالشرقية| تربوي يكشف مفاجآت في نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

التعليم العالي

تعاون بين الجامعة الدولية للعلوم والفنون والتكنولوجيا واليونسكو

رئيس نادى الزهور

نادى الزهور يشارك الهلال الأحمر فى تعبئة كراتين دعم أهالي غزة

بالصور

أهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟
اهمها حبة البركة..‏حصوات الكلى| ماذا تشرب لتقليل خطر تكونها؟

محافظ الشرقية يفتتح معرض أهلا رمضان بجوار مجلس مدينة الحسينية لدعم المواطنين

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

حملات مكبرة لرفع الإشغالات من الشوارع بمختلف مراكز ومدن الشرقية

رفع اشغالات
رفع اشغالات
رفع اشغالات

محافظ الشرقية يفتتح معارض «أهلاً رمضان» بمراكز ههيا وأبو كبير وفاقوس

معرض أهلاً رمضان
معرض أهلاً رمضان
معرض أهلاً رمضان

فيديو

علا رشدي

علا رشدي تشيع جثمان والدها بالدموع.. وأحمد السعدني أبرز الحاضرين

تصريحات كهربا

نصيحة لإمام وأمنية الأهلي ورسالة شيكا.. أبرز تصريحات كهربا تكشف المستور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سالي عاطف

سالي عاطف تكتب: تعديل الدساتير والتمديد الرئاسي في أفريقيا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : التحسُّس لا التحسُّب .. كيف نستقبل رمضان؟

خالد عامر

خالد عامر يكتب : رسائل زيارة الرئيس للأكاديمية العسكرية

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب : الذهب .. فخ الابتزاز الأمريكي للعالم

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

المزيد