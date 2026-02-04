«الغندور»: الأهلي في طريقه للتعاقد مع مهاجم سنغالي

كشف الإعلامي خالد الغندور عن أن النادي الأهلي في طريقه للتعاقد مع لاعب سنغالي خلال الفترة المقبلة.

وكتب خالد الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الأهلي في طريقه للتعاقد مع لاعب سنغالي مهاجم تحت السن بعد فشل التعاقد مع لاعب أربيل العراقي".



وكشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد عن تفاصيل صفقة الأهلي الجديدة تحت السن.

وكتب «عبد الجواد» من خلال حسابه الشخصي فيس بوك: " الأهلي حاطط عينه على المهاجم الدولي السيراليوني صامويل جاندي، مواليد 2006، كبديل أول وقوي في حالة عدم التعاقد مع مصطفى قابيل، واللاعب قيمته السوقية بتوصل لـ 250 ألف يورو وهيتم قيده تحت السن لو الصفقة تمت.

وانتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمود حسن "تريزيجيه" في إنقاذ الأهلي من الخسارة، بعد ما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليعيد المارد الأحمر إلى أجواء اللقاء بعد تقدم البنك الأهلي في الشوط الأول.

وشهدت المباراة خروج عدد من لاعبي الأهلي خلال اللقاء، حيث غادر كل من أحمد عيد وأحمد نبيل كوكا ومروان عطية أرض الملعب، في إطار التغييرات الفنية التي أجراها الجهاز الفني بقيادة الدنماركي ييس توروب.