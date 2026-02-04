قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أمير هشام يكشف أرقام محمد الشناوي هذا الموسم مع الأهلي في بطولة الدوري

الشناوي
الشناوي
علا محمد

كشف الإعلامي أمير هشام عن أرقام اللاعب محمد الشناوي هذا الموسم مع النادي الأهلي في بطولة الدوري.

وكتب أمير هشام عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"أرقام محمد الشناوي هذا الموسم مع النادي الأهلي في بطولة الدوري".

وأكمل أمير هشام  ؛"11 مباراة 
استقبل 10 أهداف 
3 شباك نظيفة".

علق الإعلامي أحمد شوبير على الانتقادات التي طالت محمد الشناوي، حارس مرمى النادي الأهلي، بعد تعادل الفريق مع البنك الأهلي، مؤكدًا أن الهجوم على الحارس مبالغ فيه.


وقال شوبير خلال تصريحاته لإذاعة «أون سبورت»: «جماهير الأهلي تعيش حالة من الصدمة والغضب بعد نتيجة المباراة، ليس فقط بسبب التعادل، ولكن أيضًا نتيجة الأداء غير المرضي للفريق».

وأضاف: «أمس كانت جماهير الأهلي غاضبة ومتضايقة جدًا، مش بس بسبب التعادل مع البنك الأهلي، لكن كمان بسبب سوء الأداء. وأرى أن حالة الهجوم على الشناوي شديدة جدًا».


وشدد شوبير على ضرورة التحلي بالهدوء عند توجيه النقد: «حتى لو عايز تنقد، في طريقة تكون فيها النقد بحب واحترام. لو شايف إن في مسؤولية، قولها بشكل لطيف».


واختتم تصريحاته مؤكدًا وجهة نظره الفنية كحارس مرمى سابق: «أنا كشوبير وكحارس مرمى، شايف إن الهدف اللي دخل في وادي دجلة صعب جدًا، وممكن بعض الحراس يقدروا يصدوه، لكن الهدف في حد ذاته هدف صعب».

