شوبير: هدف البنك الأهلي لا يتحمل مسؤوليته الشناوي

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن هدف البنك الأهلي في شباك الشناوي لا يتحمل مسؤوليته حارس الأهلي.

وقال شوبير في تصريحات إذاعية: جماهير الأهلي في صدمة، وغاضبون ليس للتعادل مع البنك الأهلي لكن أيضاً لسوء الأداء.

وأضاف : حالة الهجوم الشديدة على الشناوي، بسبب الهدف أمام البنك الأهلي لا يتحمل مسؤوليته لأنها الكرة صعبه للغاية.

وأردف : أنا كحارس مرمى أرى صعوبة كبيرة في التعامل مع الكرة من الممكن أن يصدها بعض الحراس لكن الهدف صعب للغاية.

تعادل الأهلي مع البنك

انتهت مباراة الأهلي والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من عمر بطولة الدوري المصري الممتاز.

ونجح محمود حسن "تريزيجيه" في إنقاذ الأهلي من الخسارة، بعدما أحرز هدف التعادل في الدقيقة 80 من عمر المباراة، ليعيد المارد الأحمر إلى أجواء اللقاء بعد تقدم البنك الأهلي في الشوط الأول.