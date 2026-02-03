عودة الشناوي.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام البنك في الدوري المصري

كشفت التدريبات الختامية للنادي الأهلي عن ملامح التشكيل الذي يستعد المدير الفني الدنماركي ييس توروب للدفع به في مواجهة البنك الأهلي، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.



موعد ومكان اللقاء

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والبنك الأهلي، مساء الثلاثاء 3 فبراير، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لمواصلة الفريق الأحمر مشواره في المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

موقف الأهلي في جدول الدوري

يدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات، والتعادل في 5 مواجهات، بينما تلقى خسارة واحدة منذ انطلاق الموسم، ويسعى لتحقيق الفوز لتقليص الفارق مع فرق المقدمة.



عودة الشناوي وتغييرات دفاعية محتملة

من المنتظر أن تشهد المباراة عودة محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي، في إطار سياسة التدوير التي يعتمدها توروب بينه وبين مصطفى شوبير.

كما تشير التوقعات إلى إمكانية الدفع بـ أحمد رمضان بيكهام في خط الدفاع بدلًا من ياسر إبراهيم الذي يعاني من إجهاد عضلي.



ثلاثي هجومي قوي

يقود هجوم الأهلي في اللقاء الثلاثي محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو ومروان عثمان، في محاولة لهز شباك البنك الأهلي وحسم النقاط الثلاث.

التشكيل المتوقع للأهلي أمام البنك الأهلي

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا – ياسين مرعي – أحمد رمضان بيكهام – محمد هاني

خط الوسط: مروان عطية – محمد علي بن رمضان – أليو ديانج

خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – أحمد سيد زيزو – مروان عثمان



