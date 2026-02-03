قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وصول دفعة ثانية من الفلسطينيين العائدين لغزة.. والاحتلال يطلق نيرانه بخانيونس
لحظة وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح.. فيديو وصور
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 3 فبراير 2026| فيديو
فضيحة في إسرائيل.. اعتقال مسئولين بتهمة اختلاس تبرعات الحرب على غزة
الذهب يرتفع عالميا بأكثر من 3% لتعوض الخسائر الحادة
خلال الليل.. روسيا تشن هجوما على أوكرانيا بـ 450 مسيرة وأكثر من 60 صاروخا
وزير الزراعة يوجه بتخفيض أسعار البطاطس والبيض بمعرض المتحف الزراعي| تفاصيل
مطالب برفعها 20%.. موعد زيادة المعاشات 2026
ترامب يهدد بمقاضاة تريفور نوح بسبب "نكتة" عن إبستين
وصول الدفعة الثانية من العائدين إلى معبر رفح لإنهاء إجراءات الدخول إلى قطاع غزة
الرئيس التركي أردوغان يبدأ اليوم جولة عربية تشمل السعودية ومصر
طهران تفتح باب التفاوض النووي بشروط... تعرف عليها
عودة الشناوي.. التشكيل المتوقع للأهلي أمام البنك في الدوري المصري

رباب الهواري

كشفت التدريبات الختامية للنادي الأهلي عن ملامح التشكيل الذي يستعد المدير الفني الدنماركي ييس توروب للدفع به في مواجهة البنك الأهلي، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026.


 موعد ومكان اللقاء

يستضيف استاد القاهرة الدولي مباراة الأهلي والبنك الأهلي، مساء الثلاثاء 3 فبراير، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، وسط ترقب جماهيري كبير لمواصلة الفريق الأحمر مشواره في المنافسة على صدارة جدول الترتيب.

 موقف الأهلي في جدول الدوري

يدخل الأهلي اللقاء وهو يحتل المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 26 نقطة، جمعها من الفوز في 7 مباريات، والتعادل في 5 مواجهات، بينما تلقى خسارة واحدة منذ انطلاق الموسم، ويسعى لتحقيق الفوز لتقليص الفارق مع فرق المقدمة.


 عودة الشناوي وتغييرات دفاعية محتملة

من المنتظر أن تشهد المباراة عودة محمد الشناوي لحراسة مرمى الأهلي، في إطار سياسة التدوير التي يعتمدها توروب بينه وبين مصطفى شوبير.

كما تشير التوقعات إلى إمكانية الدفع بـ أحمد رمضان بيكهام في خط الدفاع بدلًا من ياسر إبراهيم الذي يعاني من إجهاد عضلي.


 ثلاثي هجومي قوي

يقود هجوم الأهلي في اللقاء الثلاثي محمود حسن تريزيجيه وأحمد سيد زيزو ومروان عثمان، في محاولة لهز شباك البنك الأهلي وحسم النقاط الثلاث.

 التشكيل المتوقع للأهلي أمام البنك الأهلي

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي
  • خط الدفاع: أحمد نبيل كوكا – ياسين مرعي – أحمد رمضان بيكهام – محمد هاني
  • خط الوسط: مروان عطية – محمد علي بن رمضان – أليو ديانج
  • خط الهجوم: محمود حسن تريزيجيه – أحمد سيد زيزو – مروان عثمان


 

