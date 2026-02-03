محمود ناجي حكماً لمباراة البنك والأهلي اليوم في الدوري المصري

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة الأهلي والبنك الأهلي، المقرر إقامتها مساء اليوم الثلاثاء، إلى الحكم الدولي محمود ناجي، في خطوة تعكس الثقة في خبراته وقدرته على إدارة اللقاءات الجماهيرية الكبرى.

ويعاونه في تقنية حكم الفيديو المساعد (VAR) الحكم خالد الغندور، لضمان أعلى درجات الدقة التحكيمية وتقليل الأخطاء المؤثرة في مجريات اللقاء.



موعد المباراة وأهميتها

يستعد النادي الأهلي لخوض مواجهة قوية أمام البنك الأهلي في تمام الساعة الثامنة مساءً على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز. وتكتسب المباراة أهمية خاصة في ظل سعي الأهلي لمواصلة المنافسة على الصدارة وحصد ثلاث نقاط جديدة، بينما يطمح البنك الأهلي لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقعه في جدول الترتيب.



جاهزية الفريقين قبل اللقاء

يدخل الأهلي المباراة وسط تركيز فني وبدني كبير، حيث يسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، مع الاعتماد على عناصر الخبرة والشباب لتحقيق التوازن داخل الملعب. في المقابل، يعوّل البنك الأهلي على التنظيم الدفاعي والانضباط التكتيكي، مع محاولة استغلال الهجمات المرتدة لإرباك دفاعات الأهلي.

رؤية أوسكار رويز لتطوير التحكيم

على صعيد آخر، يواصل أوسكار رويز، رئيس لجنة الحكام، تنفيذ خطته لتطوير منظومة التحكيم المصري، حيث يخطط لخفض سن الحكام المدرجين على القائمة الدولية إلى 23 عامًا. وجاء هذا التوجه بعد ملاحظته ارتفاع متوسط أعمار الحكام الدوليين، ما قد يؤثر على الاستمرارية والتطور على المدى الطويل.

يسعى رويز إلى إتاحة الفرصة للحكام الشباب للظهور في المباريات الكبرى مبكرًا، لاكتساب الخبرات اللازمة تحت ضغط المنافسات القوية. ويهدف هذا التوجه إلى إعداد جيل جديد من الحكام القادرين على تمثيل التحكيم المصري خارجيًا بكفاءة، وضمان استدامة التميز التحكيمي خلال السنوات المقبل



