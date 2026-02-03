لا تخففوا الملابس.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات الطقس وبرودة الليل

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن هذه الفترة تشهد تغير في درجات الحرارة مع تقلبات جوية بين ارتفاع وانخفاض في الحرارة وتواجد للأتربة.

وأضافت منار غانم، في مداخلة هاتفية مع برنامج "الحكاية" على قناة "ام بي سي مصر"، أن هذا الطقس مقارنة بدول العالم أفضل بكثير، فدول المغرب العربي تشهد عواصف ودرجات حرارة تصل إلى سالب 15، ورغم كل هذه التقلبات إلا أنه يظل الطقس في الأجواء الطبيعية.

وأشارت إلى أن حالة الطقس اليوم الثلاثاء ستشهد انخفاض طفيف في درجات الحرارة، وتزيد البرودة في الليالي القادمة بداية من ليلة الأربعاء والخميس.

وأوضحت أن الأتربة والرمال المثارة ستقل حدتها اليوم الثلاثاء، ويوم الأربعاء تنتهي هذه الأتربة وفي يوم الخميس ترتفع درجات الحرارة ويميل الطقس لحالة الدفء.

ونصحت منار غانم، المواطنين بعدم تخفيف الملابس لأن الأجواء ما زالت شتوية وباردة في فترات الليل.