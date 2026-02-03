قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دعاء ليلة النصف من شعبان للعفو والعافية وطلب المغفرة من الله.. اغتنمه قبل الفجر
الهلال الأحمر: نحن ذراع إنساني لمصر.. ونقدم وجبات ساخنة للمصابين الفلسطينيين
ميتسوبيشي تقدم ASX وOutlander بلمسات خاصة .. صور
عيار 21 يفقد 300 جنيه.. انخفاض أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 3-2-2026
رسميا.. النجمة السعودي يعلن التعاقد مع دونجا قادما من الزمالك
قادما من اتحاد جدة.. كريم بنزيمة ينتقل إلى الهلال السعودي
عمرو أديب: لو مضيق هرمز حصل فيه أي مشكلة برميل النفط هيبقى بـ 100 دولار
زلاكة بدلا من فتحي.. الغندور يكشف مفاجآت حسام حسن فى قائمة منتخب مصر
سماع دوي انفجارات في العاصمة الأوكرانية كييف
سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الثلاثاء 3-2-2026
الغرف التجارية: نصدر العسل والمكرونة والمخبوزات للعديد من الأسواق حول العالم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

خبراء ودبلوماسيون بمعرض الكتاب: الأمن المائي في حوض النيل مدخل للتكامل الإقليمي لا للصراع

نهر النيل
نهر النيل
أ ش أ

 أكد خبراء ودبلوماسيون أن قضية الأمن المائي في حوض نهر النيل تمثل فرصة حقيقية لتعزيز التعاون الإقليمي وتحقيق التنمية المشتركة، بدلًا من التعامل معها باعتبارها ساحة صراع بين دول الحوض، مشددين على أن الإدارة المستدامة للموارد المائية، القائمة على الشراكة وتكامل المصالح، تمثل المسار الأكثر واقعية لحماية حقوق الشعوب وضمان الاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال ندوة موسعة بعنوان «مفهوم الأمن المائي.. رؤية جديدة للتكامل واستدامة إدارة الموارد في حوض النيل»، عُقدت بالقاعة الرئيسية "بلازا 1" ضمن فعاليات الدورة السابعة والخمسين من معرض القاهرة الدولي للكتاب 2026، بمشاركة السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، والدكتور أيمن عبد الوهاب، مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والدكتور عمرو الحسيني النادي، خبير الهندسة البيئية والاستدامة، وأدارتها الدكتورة نهى بكر، أستاذ العلوم السياسية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان.

أزمات المياه لا يمكن حلها بمنطق الصدام

وفي كلمته، أكد السفير محمد حجازي أن أزمات المياه لا يمكن حلها بمنطق الصدام أو عبر استدعاء خرائط وحدود استعمارية تجاوزها الزمن، داعيًا إلى بناء منظومة تعاون إقليمي شامل يشعر فيها جميع الأطراف بأنهم شركاء في الموارد والمصالح. وأوضح أن هذا التعاون يمكن أن يفتح آفاقًا واسعة للتنمية المشتركة، من بينها الربط بين حوض النيل والبحر المتوسط، وإقامة مناطق صناعية حرة، وتبادل الطاقة والمنتجات، بما يعزز الاستقرار الإقليمي.

وأضاف حجازي أن مفهوم الأمن المائي يجب أن يُفهم في إطار الاعتماد المتبادل بين الدول، مؤكدًا أن الدبلوماسية الفاعلة لا تعني التخلي عن أدوات الضغط، بل امتلاك أوراق تأثير سياسية واقتصادية وقانونية قوية.

كما أشار إلى الأهمية الاستراتيجية للبحر الأحمر، بوصفه أحد شرايين الاقتصاد العالمي والتجارة الدولية، وما يحمله من إمكانات لتحويله إلى ممر تنموي يربط بين الموانئ والطاقة والاستثمار.

من جانبه، أوضح الدكتور أيمن عبد الوهاب أن أزمة المياه في جوهرها ليست أزمة ندرة موارد بقدر ما هي أزمة إدارة وإدراك ورؤية سياسية، مشيرًا إلى أن دول الحوض لا تستفيد سوى من أقل من 10% من الموارد المائية المتاحة.

وأضاف أن التركيز على مسألة حصص المياه وحدها يغفل فرصًا تنموية ضخمة، مثل مشروعات تنمية المستنقعات، التي يمكن أن توفر عشرات المليارات من الأمتار المكعبة سنويًا.

توظيف أدوات دبلوماسية وسياسية واقتصادية متكاملة

وأشار عبد الوهاب إلى أن التحدي الأساسي أمام مصر يتمثل في منع الإضرار بمصالحها المائية، عبر توظيف أدوات دبلوماسية وسياسية واقتصادية متكاملة، وتوسيع نطاق التحالفات والشراكات الإقليمية.

بدوره، أكد الدكتور عمرو الحسيني النادي أن الأمن المائي قضية وجودية لا تنفصل عن الأمن الغذائي وأمن الطاقة، مشددًا على أهمية رفع الوعي البيئي وترشيد استهلاك المياه.

وأوضح أن السدود في حد ذاتها ليست المشكلة، وإنما تكمن الإشكالية في أسلوب إدارتها وتأثيراتها المحتملة على دول المصب، مقترحًا التوسع في الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتلبية الاحتياجات التنموية.

واتفق المشاركون في ختام الندوة على أن الأمن المائي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأمن شامل يشمل الغذاء والطاقة والاستقرار السياسي، مؤكدين أن الحلول المستدامة لأزمات المياه في حوض النيل تمر عبر التعاون الإقليمي، وبناء الشراكات، والإدارة الرشيدة للموارد، بما يحقق التنمية ويحفظ حقوق جميع دول الحوض.

خبراء ودبلوماسيون الأمن المائي نهر النيل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

سعر الجنيه الذهب

خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

صلاة ليلة النصف من شعبان

صلاة ليلة النصف من شعبان .. 4 ركعات تغفر الذنوب وتزيد الرزق وتمنحك 6 عطايا

ترشيحاتنا

جهاز صغير يسجل كلام

جهاز صغير يسجل كلامك ويحوّله لملاحظات جاهزة بالأوامر

Supernatural

مستخدميه استغنوا عن الجيم التقليدي.. ميتا تتخذ قرارا مثيرا تجاه تطبيق التمارين

مجموعة

خطوة تنظيمية جديدة لتعزيز منظومة الرياضات الإلكترونية وتنمية المواهب الوطنية

بالصور

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟
آلام المعدة المتكررة.. متى تكون إنذارًا لمرض خطير لا يجب تجاهله؟

زعل أم اكتئاب؟ متى يكون الحزن الطويل مرضًا نفسيًا يحتاج علاجًا؟

حزن
حزن
حزن

BMW ودودج.. مزاد جديد لسيارات جمارك الإسكندرية والسلوم ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

رسالة ماجستير حول حلول الأمن السيبراني لأنظمة إنترنت الأشياء بهندسة الزقازيق

جانب من المناقشة
جانب من المناقشة
جانب من المناقشة

فيديو

البلوجر احمد مصطفى

دور برد السبب.. كيف تنبأ البلوجر أحمد مصطفى برحيله؟

جهاد البنا

حلم ما كملش.. قصة وفاة نجل جهاد البنا تشعل تعاطف السوشيال ميديا

لو معايا رصـ.ــاصة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى

لو معايا رصـ.ــاصة واحدة هــقــ.ـتـ.ـل أحمد موسى.. تــحـ.ـريـض علني وبلاغ عاجل على الهواء

برومو مسلسل "هى كيميا"

رمضان 2026.. طرح البرومو الثانى من مسلسل هى كيميا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب: ‏أتاني صوتك

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: من يضع قانون العالم في 2026؟

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: قانون بلا روح و عدالة مفقودة

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

المزيد