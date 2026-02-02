قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مرسيدس G-Class بتحديثات جديدة تخطف الأنظار .. صور
أفضل ما يقرأ في ليلة النصف من شعبان.. 4 سور لم يتركها النبي تزيد الرزق وتغفر الذنوب
خسر 2400 جنيه في 24 ساعة.. مفاجأة في سعر الجنيه الذهب اليوم
أحمد موسى: إيران وأمريكا سيجلسان معا في جلسات بتركيا يوم الجمعة
أحمد موسى عن أبو الغيط: لا علاقة ولا صورة ولا لقاء ولا أي شيء بينه وبين إبستين
متحدث الصحة: الرئيس السيسي وجه بتقديم كل الدعم للأشقاء الفلسطينيين
أفضل سورة تجلب الرزق في ليلة النصف من شعبان.. اقرأها الآن وسترى عجائب الخيرات
ملفات إبستين على صفيح ساخن.. الموساد وأسماء كبيرة في الصورة| فيديو
كواليس قضية إبستين وتداعياتها.. فضيحة لـ كبار الساسة ورجال الأعمال.. فيديو
بشرى سارة لـ حمزة عبد الكريم قبل بدء مشواره مع برشلونة
الدوري السعودي| نيوم يتأخر أمام الأخدود بهدف في الشوط الأول
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

جهاز صغير يسجل كلامك ويحوّله لملاحظات جاهزة بالأوامر

جهاز صغير يسجل كلام
جهاز صغير يسجل كلام

كشفت منصة TechCrunch أن عددًا من الشركات الناشئة بدأ في طرح أجهزة صغيرة قابلة للارتداء، مثل دبابيس تعلق في الملابس أو قلادات حول العنق، تعمل كمساعدات لتدوين الملاحظات بالذكاء الاصطناعي من خلال تسجيل الاجتماعات والمحادثات ثم تفريغها وتحويلها إلى ملخصات نصية. 

أوضحت المنصة أن هذه الأجهزة تهدف إلى تخفيف عبء كتابة الملاحظات اليدوية في العمل أو الدراسة، وتعِد المستخدم بأنها ستهتم بعملية التسجيل والتنظيم بالكامل، ليتمكن من التركيز على الحوار بدل الانشغال بتدوين كل التفاصيل.​

دبابيس وقلادات تسجل وتلخص تلقائيًا

أوضحت TechCrunch أن من بين هذه الأجهزة دبابيس ذكية مثل NotePin وأخرى تشبه القلادات، تحتوي على ميكروفونات حساسة مدمجة تتعرف على صوت المستخدم والأصوات المحيطة وتعمل على تسجيلها محليًا أو عبر السحابة بحسب الإعدادات. 

أشارت المنصة إلى أن هذه الأجهزة ترتبط بتطبيقات على الهاتف أو الويب، حيث يقوم الذكاء الاصطناعي بعد ذلك بتوليد نصوص كاملة للحوار، واستخراج النقاط الأهم، وعناوين المهام، ومواعيد الاجتماعات القادمة، مع إمكانية البحث في التسجيلات السابقة أو مشاركة الملخص مع زملاء العمل.

نماذج أعمال باشتراكات شهرية

أكد التقرير أن معظم هذه الأجهزة تعتمد على نماذج اشتراك شهرية، إذ يدفع المستخدم رسومًا إضافية للوصول إلى خدمات التفريغ الآلي المتقدم والملخصات الذكية والتخزين السحابي طويل الأجل. 

أوضحت TechCrunch أن عدداً من هذه الشركات يشير في وثائق الخصوصية إلى أن التسجيل لا يبدأ إلا بعد إظهار ضوء أو إشارة واضحة، وأن المستخدم يتحمل مسؤولية إبلاغ من حوله بأنه يقوم بالتسجيل، إلا أن القلق لا يزال قائمًا لدى خبراء الخصوصية حول إمكانية إساءة استخدام التسجيلات أو تخزينها لفترات طويلة على خوادم الشركة.

سوق مزدحم ومنافسة من تطبيقات الهواتف

أشارت TechCrunch إلى أن هذه الفئة الجديدة من الأجهزة تواجه منافسة مباشرة من تطبيقات تدوين الملاحظات على الهواتف والحواسيب المحمولة، مثل Otter وNotta وغيرها، التي تقدم خدمات تسجيل وتلخيص صوتي دون الحاجة إلى جهاز إضافي. 

أوضحت المنصة أن الشركات المطورة للأجهزة القابلة للارتداء تراهن على سهولة الاستخدام و"النسيان الإيجابي" للجهاز بعد ارتدائه، بحيث يعمل في الخلفية دون أن يضطر المستخدم لإخراج الهاتف أو فتح تطبيق في كل مرة، في حين يبقى السؤال مفتوحًا حول استعداد المستخدمين لدفع تكلفة جهاز جديد واشتراك مستمر مقابل هذه الراحة الإضافية.

دبابيس جهاز صغير يسجل كلامك الذكاء الاصطناعي الهاتف أجهزة صغيرة الشركات الناشئة تسجيل الاجتماعات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد التراجع الحاد من أعلى قمة

عيار 21 نزل 1000 جنيه.. مفاجأة في سعر الذهب الآن بعد موجة خسائر غير مسبوقة

نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

تداول كشوف نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 بالاسم ورقم الجلوس عبر "فيس بوك"|صور

تراجع جديد يضرب سعر الذهب.. وخسائر عيار 21 تتجاوز 1100 جنيه

1100 جنيه تبخرت من عيار 21.. سعر الذهب يواصل نزيف الخسائر بشكل حاد

الفنان محمود حجازى

عاشرها بالإكراه| التحريات تكشف حقيقة واقعة اتهام محمود حجازي باغتصاب فتاة

محافظ كفر الشيخ

بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ

الذهب

لم يحدث منذ عام 1983| انخفاض أسعار الذهب والفضة في السوق العالمي.. فيديو

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

ثماني طعنات أنهت حياته.. تفاصيل استشهاد النقيب عمر معاني بالحامول

الطبيب الشاب وتويتة التنبؤ بوفاته

"يوم ما أموت يكون بدور برد"| حكاية طبيب شاب تنبأ بوفاته قبل رحيله بساعات.. قصة أحزنت رواد السوشيال ميديا

ترشيحاتنا

مشهد مؤلم بعد لقاء اب لابنته بعد 11 عاما

يا أسماء أنا أبوكي وبيضربوني.. مشهد مؤلم من محاولة أب لقاء ابنته

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

اكتشف روعة الطماطم المعلبة الأوروبية والإيطالية

وفاة البلوجر أحمد مصطفى

سبب صادم وراء وفاة البلوجر أحمد مصطفى.. كل ما تود معرفته

بالصور

لا تتناوله.. شاي قد يعرضك للخطر أثناء العمليات الجراحية

لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية
لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية
لا تتناوله.. شاي قد يعرّضك للخطر أثناء العمليات الجراحية

وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود

وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود
وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود
وش السعد في حياتك.. أبراج تجلب الحظ والسعادة وتفتح أبواب الرزق دون مجهود

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

سيارات برابوس
سيارات برابوس
سيارات برابوس

5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى

5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى
5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى
5 أطعمة تناولها بانتظام للحفاظ على صحة الكلى

فيديو

سيارات برابوس

برابوس تطلق وحوشا جديدة بتوقيع فاخر وأرقام صادمة.. فيديو

نجوم تعرضوا للسرقة على يد الخدم

الخيانة من الداخل.. خادمات يقلبن حياة نجوم الفن إلى كوابيس

متسابق دولة التلاوة

لا المدح يطربني ولا الذم يؤذيني.. رد قوي من متسابق دولة التلاوة على هجوم متابع

الذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي ينافس مشاهير السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الخامس

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لم نكن أبدًا ولن نكون لاجئين

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سمات الحب

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: فتح معبر رفح الفلسطيني.. رمز الإرادة المصرية بقيادة الرئيس السيسي

د. هشام فريد ـ الأمين العام لائتلاف الجاليات المصريه فى اوروبا

د. هشام فريد يكتب: مغازله إنجلترا وأوروبا للصين .. خوفا من التقارب الأميركى الروسى

المزيد