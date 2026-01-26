قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مدينة شرم الشيخ تفوز بجائزة التميز الحكومي والمركز الأول على مستوى الجمهورية
فاجعة في بني سويف.. حريق يلتهم منزلًا بقرية "نزلة البرقي" وينهي حياة أم وطفلتيها
المسؤولية الطبية تنتهي من 42 قضية وترسلها للنيابة.. وتضع خطة مُكثفة لفحص 222 شكوى
وزير خارجية إيطاليا يقترح إدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب
إسرائيل ترفع حالة التأهب على جميع الجبهات خوفًا من رد إيراني
الهجوم المحتمل على إيران.. خمسة سيناريوهات مصيرية لقرار اللحظة الأخيرة
إجازة 25 يناير رسمياً للقطاعين العام والخاص والبنوك.. كام يوم؟
مسؤول أمريكي: حاملة الطائرات أبراهام لم تتمركز بعد لأي ضربات ضد إيران
4 فئات.. خطوات تقنين وضع اليد على أملاك الدولة
موعد انتهاء اجازة نصف العام وعودة الدراسة ..متى يبدأ الترم الثاني بالمدارس؟
طيران الاحتلال يرش مواد مجهولة على الأراضي الزراعية السورية
نتيجة الصف الأول الثانوي 2026 الترم الاول .. ظهرت بالدرجات
بميزات الذكاء الاصطناعي .. إليك أفضل نظارة ذكية بالأسواق في 2026

نظارات Rokid AI
نظارات Rokid AI
لمياء الياسين

تشهد الأجهزة القابلة للارتداء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بدون شاشة رواجاً ملحوظاً هذه الأيام وقد تكون نظارات الذكاء الاصطناعي الجديدة من Rokid هي أوضح دليل حتى الآن على الاتجاه الذي تتجه إليه النظارات الذكية.

أُطلقت نظارات Rokid AI في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) كمنافس جديد لنظارات Ray-Ban AI من Meta ، حيث تخلّت عن الشاشة وخفضت سعرها. ورغم أن نظارات Rokid AI لا تحمل شعار Ray-Ban على الإطار، إلا أنها تشبه إلى حد كبير نظارات Meta AI.

نظارات Rokid AI

على الجانب الآخر يعد من المثير للاهتمام أن نظارات Rokid AI تعد مصممة بدون شاشة عرض على الإطلاق، مما يسمح لها بالبقاء خفيفة الوزن حيث يبلغ وزنها 38.5 جرام فقط. وبسعر 299 دولارًا، فهي أرخص بـ 80 دولارًا من منتج Meta.
وفي السياق نفسه يتم تفعيل نظارات Rokid AI بأمر صوتي بسيط  "مرحباً Rokid". فهي تعد مصممة لمهام الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على الصوت، مثل السؤال عما تراه، وترجمة المحادثات في الوقت الفعلي، وتلخيص الاجتماعات - كل ذلك دون الحاجة إلى استخدام هاتفك.

كل ذلك يعمل بفضل مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج فيه، والذي يعمل بواسطة ChatGPT-5.

بطارية تدوم طوال اليوم

باستخدام الكاميرا المدمجة بدقة 12 ميجابكسل، يمكنك التقاط الصور عبر أمر صوتي - "يا روكيد، التقط صورة" - أو تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بدون استخدام اليدين.

توفر النظارات عمر بطارية يصل إلى 12 ساعة، وهو ما يكفي لاستخدامها طوال اليوم. كما يتوفر أيضاً علبة شحن اختيارية بسعة 3000 مللي أمبير وبطارية إضافية بسعة 1700 مللي أمبير للاستخدام المطول.

 

تسمم و نوبات التشنجية.. أضرار كارثية لـ جوزة الطيب
لغداء سريع.. تورتيلا شاورما دجاج مع ثومية

شئون البيئة بالشرقية يفتش على 5 منشآت غذائية وصناعية

عسر الهضم.. الأعراض وخطوات بسيطة للعلاج في المنزل

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: عيد الشرطة.. حين يصبح الأمن حكاية وطن

منى أحمد

منى أحمد تكتب: الشرطة المصرية.. عيون لا تنام

عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عيوننا الساهرة.. كل عام وأنتم بخير

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

