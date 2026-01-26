بميزات الذكاء الاصطناعي .. إليك أفضل نظارة ذكية بالأسواق في 2026

تشهد الأجهزة القابلة للارتداء التي تعمل بالذكاء الاصطناعي بدون شاشة رواجاً ملحوظاً هذه الأيام وقد تكون نظارات الذكاء الاصطناعي الجديدة من Rokid هي أوضح دليل حتى الآن على الاتجاه الذي تتجه إليه النظارات الذكية.

أُطلقت نظارات Rokid AI في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية (CES) كمنافس جديد لنظارات Ray-Ban AI من Meta ، حيث تخلّت عن الشاشة وخفضت سعرها. ورغم أن نظارات Rokid AI لا تحمل شعار Ray-Ban على الإطار، إلا أنها تشبه إلى حد كبير نظارات Meta AI.

نظارات Rokid AI

على الجانب الآخر يعد من المثير للاهتمام أن نظارات Rokid AI تعد مصممة بدون شاشة عرض على الإطلاق، مما يسمح لها بالبقاء خفيفة الوزن حيث يبلغ وزنها 38.5 جرام فقط. وبسعر 299 دولارًا، فهي أرخص بـ 80 دولارًا من منتج Meta.

وفي السياق نفسه يتم تفعيل نظارات Rokid AI بأمر صوتي بسيط "مرحباً Rokid". فهي تعد مصممة لمهام الذكاء الاصطناعي التي تعتمد على الصوت، مثل السؤال عما تراه، وترجمة المحادثات في الوقت الفعلي، وتلخيص الاجتماعات - كل ذلك دون الحاجة إلى استخدام هاتفك.

كل ذلك يعمل بفضل مساعد الذكاء الاصطناعي المدمج فيه، والذي يعمل بواسطة ChatGPT-5.

بطارية تدوم طوال اليوم

باستخدام الكاميرا المدمجة بدقة 12 ميجابكسل، يمكنك التقاط الصور عبر أمر صوتي - "يا روكيد، التقط صورة" - أو تصوير مقاطع فيديو بدقة 4K بدون استخدام اليدين.

توفر النظارات عمر بطارية يصل إلى 12 ساعة، وهو ما يكفي لاستخدامها طوال اليوم. كما يتوفر أيضاً علبة شحن اختيارية بسعة 3000 مللي أمبير وبطارية إضافية بسعة 1700 مللي أمبير للاستخدام المطول.