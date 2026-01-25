قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الصحة العالمية: مصر أول دولة في العالم وصلت إلى المستوى الذهبي في القضاء على فيروس سي
مع اقتراب الجرام من 8000 جنيه.. أيهما أفضل للاستثمار الجنيه الذهب أم المشغولات؟
ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر يحذر من استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبية
الضغط الأمريكي.. خبير يكشف أسباب تراجع «قسد» في سوريا
المصري الأخطر وإنتفاضة لـ الزمالك وأهداف ضائعة.. ملخص الشوط الأول
جيش الإحتلال يعلن مصرع عنصرين من حزب الله في جنوب لبنان
بعد تصريحات وزير العمل بتحرير 743 محضرا.. كيف تصدى قانون العمل للمخالفات
دوري أبطال إفريقيا| الأهلي يسافر إلى تنزانيا بطائرة خاصة استعدادا لمواجهة يانج أفريكانز
أسعار ومواصفات كيا تاسمان 2026 في السعودية
أعلى سعر لشراء الدولار اليوم الأحد
وزيرة البيئة تعلن نجاح الأجهزة المعنية في ضبط المتهمين بواقعة القرش الحوتي
البحوث الجنائية تكشف تفاصيل تحول مصر من الدول الأعلى في معدلات الجريمة للأكثر أمانا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

نوكيا.. الذكاء الاصطناعي أكبر من أن تتحمله بنية الإنترنت الأوروبية الحالية

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
احمد الشريف

تحذر نوكيا في ورقة رؤية جديدة من أنّ أوروبا غير مستعدة بعد لموجة الذكاء الاصطناعي القادمة، وأن ما تسميه الشركة “دورة الذكاء الاصطناعي الفائقة – AI Supercycle” يهدد بكسر قدرة الإنترنت الأوروبي ما لم تُعالج الفجوة سريعًا في البنية التحتية للشبكات والسحابة.

فجوة بين طموحات الذكاء الاصطناعي وقدرات الشبكات

تشير نوكيا إلى أن الذكاء الاصطناعي بدأ بالفعل في تغيير أساليب العمل والأعمال وتقديم الخدمات، لكن أوروبا متأخرة على عدة مستويات:

الشبكات أبطأ من المطلوب، ولا تواكب أحجام البيانات المطلوبة لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي وتشغيلها.

قدرات الحوسبة السحابية محدودة مقارنة بالمناطق الأخرى.

القوى العاملة غير مدرّبة بما يكفي للتعامل مع متطلبات البنية الرقمية الجديدة.​

وترى الشركة أن هذا ليس تحديًا عالميًا بالمستوى نفسه، بل مشكلة أوروبية بالأساس؛ إذ تستعد مناطق أخرى بشكل أفضل لتسارع تبنّي الذكاء الاصطناعي، ما يهدد بأن تزدهر هذه المناطق بينما تتراجع أوروبا، وقد تدفع الشركات الأوروبية إلى نقل استثمارات الذكاء الاصطناعي إلى الخارج.

ضرورة سياسة استثمار جريئة في البنية التحتية

رغم لهجة التحذير، تؤكد نوكيا أن أوروبا لا تزال قادرة على تدارك التأخر إذا تحركت بسرعة. وتدعو إلى:​

بيئة سياسية تشجع الاستثمار في الاتصال والبنية التحتية للشبكات، بوصفها محركًا رئيسيًا لنمو الذكاء الاصطناعي.

تنسيق أوثق بين صانعي السياسات ومشغلي الاتصالات والشركات، بدل مقاربات تنظيمية مجزأة تزيد من تعقيد الاستثمار عبر الدول الأوروبية المختلفة.

وتشير الشركة إلى أن 84٪ من الشركات الأوروبية دمجت الذكاء الاصطناعي في استراتيجيات النمو الخاصة بها، ما يعني أن شهية السوق موجودة، لكن البيئة التقنية والتنظيمية لم تلحق بعد بهذه الطموحات.​

الثقة بالشبكات أساس اقتصاد الذكاء الاصطناعي

تشدد نوكيا على أن دورة الذكاء الاصطناعي الفائقة تعتمد بالكامل على “شبكات موثوقة”، وتوضح أن:

من دون شبكات آمنة وذات أداء عالٍ، ستنهار سلاسة تدفق البيانات وسيتباطأ تبنّي الذكاء الاصطناعي.

بناء الثقة يعني إثبات أن الشبكات قادرة على التعامل مع حجم البيانات وحساسيتها وسرعتها، مع حماية الخصوصية وضمان المرونة أمام الأعطال والهجمات.

وترى نوكيا أن الفارق بين أن يبقى الذكاء الاصطناعي “مجرد موضة تقنية” أو أن يتحول إلى محرك حقيقي للنمو الاقتصادي يتوقف على قدرة أوروبا على تحديث شبكاتها واستثماراتها في البنية التحتية الرقمية.​

سيادة البيانات في قلب الإستراتيجية الأوروبية

تلفت نوكيا إلى أن 73٪ من الشركات الأوروبية تعتبر “السيادة” عنصرًا أساسيًا في إستراتيجيات البنية التحتية لديها، في إشارة إلى أهمية التحكم في مكان وجود البيانات وكيفية معالجتها ضمن الحدود الأوروبية. وتؤكد أن تحقيق هذا الهدف يتطلب:​

إطارًا تنظيميًا يدعم السيادة الرقمية من دون خنق الابتكار.

شبكات قادرة محليًا على استضافة أعباء عمل الذكاء الاصطناعي الضخمة، بدل الاعتماد المفرط على مراكز بيانات بعيدة في مناطق أخرى من العالم.

وتختتم نوكيا رؤيتها بالتشديد على أن الوقت ليس في صالح أوروبا؛ فإما أن تستثمر بقوة في شبكات الجيل التالي والاتصال الموثوق، أو تخاطر بأن تصبح متلقّيًا متأخرًا لتقنيات الذكاء الاصطناعي التي تُطوَّر وتُشغَّل على بنى تحتية خارج حدودها.

الذكاء الاصطناعي ai دورة الذكاء الاصطناعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026

نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2026 بالاسم ورقم الجلوس ..ظهرت الآن|صور

سعر الذهب

الجرام زاد 700 جنيه.. قفزة غير مسبوقة في سعر الذهب عيار 21

مشغولات ذهبية

نحو 7700 جنيه للجرام.. صعود صاروخي في أسعار الذهب بمصر

الذهب

575 جنيها زيادة للجرام| جنون في أسعار الذهب.. وهذه قيمة عيار 24 الآن

حالة الطقس

احذروا.. مركز المناخ: تقلبات حادة ورياح قوية تضرب البلاد هذا الموعد

الزمالك والمصري

قناة مفتوحة تذيع مباراة الزمالك والمصري بكأس الكونفدرالية الإفريقية

طلاب

تعليم القاهرة تعلن نتيجة الصفين الأول والثاني الثانوي

نادر أبو الليف

أخدت غرضها منه وعملتله حظر.. القصة الكاملة لأزمة نادر أبو الليف مع المذيعة

ترشيحاتنا

أرخص سيارات تحمل العلامة اليابانية

تبدأ من 645 ألف جنيه.. أرخص 5 سيارات تحمل العلامة اليابانية في مصر

امن

إطلاق تحديث جديد لمنصة التوعية الأمنية المؤتمتة |تفاصيل

تطبيق "تليفوني"

بعد إيقاف الإعفاء الجمركي.. كيف تتأكد من ضريبة تليفونك؟

بالصور

تبدأ من 20 جنيه.. أسعار ياميش رمضان 2026 في المجمعات الإستهلاكية

اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان
اسعار ياميش رمضان

وكيل صحة الشرقية يطمىن على الخدمات بحملة مشوار الألف الذهبية يبدأ بخطوة

صحة الشرقية
صحة الشرقية
صحة الشرقية

جريمة قتل غامضة تشعل أحداث مسلسل التمثيلية

بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية
بوستر مسلسل التمثيلية

رمضان 2026 .. صور جديدة من كواليس مسلسل عرض وطلب

سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف
سلمى ابو ضيف

فيديو

عمرو سعد

رمضان 2026.. طرح البرومو الدعائي الثاني لمسلسل إفراج من بطولة عمرو سعد

سلاح سري أمريكي

سلاح أمريكي سري يشل الجيوش خلال ثواني .. وهو كلمة السر في خطف مادورو

سلمى ابو ضيف

ألوان هادئة وكعكة بسيطة.. تفاصيل عيد ميلاد ابنة سلمى أبو ضيف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: نقوش على الجسد القديم

سيد الضبع

سـيد الضـبـع يكـتب: جيل Z بين الوعي الزائف ومحاولات الاستقطاب المنظّم

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك شيشنق الرابع

كريم خالد عبد العزيز

مرض النقص .. تأثيره على المجتمع والسلوك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: عيد الشرطة المصرية.. إنسان يحمل السلاح ليحمي الحياة

المزيد