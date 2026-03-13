10 إضاءات لتدبر القرآن في شهر القرآن.. تعرف عليها

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، أن تدبر القرآن الكريم يعد الغاية الأساسية من تلاوته، لما يحمله من معانٍ عظيمة وهداية للبشر، مشيرًا إلى أن التأمل في آياته وفهم دلالاتها وأحكامها والتفكر فيما جاء به من توجيهات وأوامر ونواهٍ، من أعظم العبادات التي يتقرب بها المسلم إلى الله تعالى، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يُعد شهر القرآن.

وأوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في منشور على فيس بوك، أن تدبر القرآن الكريم يعني التأمل العميق في كلام الله تعالى واستحضار معانيه والعمل بما فيه، مستشهدًا بقول الله تعالى: {كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ} [ص: 29].

كيفية تدبر القرآن

وبيّن مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عددًا من الأمور التي تعين المسلم على تدبر القرآن الكريم، من أبرزها:

1- الالتزام بآداب تلاوة القرآن الكريم، من استحضار النية والوضوء والجلوس في مكان طاهر، والابتعاد عن الملهيات، واستقبال القبلة قدر المستطاع، مع مراعاة أحكام التجويد والوقف والابتداء.

2- اغتنام أوقات حضور القلب وهدوء النفس والجوارح، مثل وقت الفجر والثلث الأخير من الليل، لما في هذه الأوقات من صفاء يساعد على التفكر والتدبر.

3- استشعار عظمة القرآن الكريم، وأنه شفاء لما في الصدور من أمراض الشهوات والشبهات.

4- استحضار القارئ أنه المخاطب بآيات القرآن الكريم، فيتلقى رسائله ومواعظه وأوامره ونواهيه وكأنها موجهة إليه مباشرة.

5- تحسين الصوت عند تلاوة القرآن الكريم، لما لذلك من أثر في استشعار معانيه والتأثر بآياته، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «زيّنوا القرآن بأصواتكم».

6- الحرص على نقاء القلب والابتعاد عن الذنوب والمعاصي، لأن التقوى من أسباب الفهم والفتح، قال تعالى: {وَاتَّقُوا اللهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللهُ}.

7- التفاعل مع آيات القرآن الكريم، فإذا مر القارئ بآية رحمة سأل الله من فضله، وإذا مر بآية عذاب استعاذ بالله منها.

8- تكرار الآيات التي تؤثر في القلب وترديدها، لما لذلك من أثر في استحضار معناها والتأثر بها، وقد ورد أن النبي ﷺ قام ليلة يردد قول الله تعالى: {إِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ...} حتى أصبح.

9- البحث في معاني الآيات ودلالاتها، والاطلاع على تفسيرها وأسباب نزولها، وإعمال الفكر فيما تدل عليه من هدايات وأحكام.

10- الحرص على تذكير الآخرين بكلام الله تعالى ونشر معانيه، امتثالًا لقول النبي ﷺ: «بلّغوا عني ولو آية».

وأكد المركز أن شهر رمضان يمثل فرصة عظيمة لتجديد العلاقة مع القرآن الكريم، ليس فقط بتلاوته، بل بتدبر آياته والعمل بما جاء فيه، ليكون منهج حياة يهدي الإنسان إلى الطريق المستقيم.