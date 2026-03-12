حسن عبد الحميد: القرآن يربّي الأبناء على التوازن بين الترغيب والترهيب

أكد حسن عبد الحميد، أستاذ التفسير وعلوم القرآن في الأزهر الشريف، أن القرآن الكريم يربّي الأبناء على التوازن بين الترغيب في الثواب والترهيب من العقاب، مشيرًا إلى أن هذا الأسلوب القرآني سبق كثيرًا من المناهج التربوية الحديثة.

وقال حسن عبد الحميد، خلال تقديمه برنامج “نورانيات القرأن”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن الآيات تجمع بين التشجيع على الطاعة وتحذير المعاصي، مستشهدًا بآيات الرزق للمتقين والتحذير من مصير الطاغين، وقصة آدم عليه السلام وموقف إبليس، مع التأكيد على الإخلاص في العبادة لما يعود بالنفع على الإنسان نفسه.

وتابع أن الإخلاص يعود بالنفع على الإنسان نفسه، مستشهدًا بالحديث القدسي الذي يؤكد أن الأعمال تُحصى للعبد ويُوفّى بها، والله غني عن العالمين.