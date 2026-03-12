ضربة استباقية.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يدمر منصة صواريخ لحزب الله

قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي، يوم الخميس، منصة إطلاق صواريخ تابعة لحزب الله تقع في جنوب لبنان، كانت يستخدمها الحزب لإطلاق قذائف على الأراضي الإسرائيلية.

وفي وقت سابق من يوم الخميس، لوحت دولة الاحتلال الإسرائيلي بعملية برية واسعة النطاق في لبنان وسط تصاعد حدة الصراع مع حزب الله المدعوم من إيران.

صباح اليوم الخميس، صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس بأنه أمر جيش الاحتلال بالاستعداد لعمليات موسعة في لبنان، وذلك بعد أن شنّ حزب الله أكبر وابل من القذائف مساء اليوم السابق منذ بدء الصراع قبل نحو أسبوعين.

وأفاد جيش الاحتلال بأن القصف شمل أكثر من 200 صاروخ وطائرة مسيّرة، بحسب ما أفادت به شبكة "سي إن إن".

ولا تثق إسرائيل بقدرة الحكومة اللبنانية على نزع سلاح حزب الله، على الرغم من اتهام الرئيس اللبناني جوزيف عون للجماعة الشيعية بخيانة البلاد ومنذ بدء الحرب، سيطرت إسرائيل بالفعل على المزيد من الأراضي في جنوب لبنان، ونفّذت عدة غارات برية.