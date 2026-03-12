قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اقتصاد

بعد ساعتين من التعاملات المسائية..الذهب يتراجع 25 جنيهًا اليوم 12-3-2026

محمد يحيي

تراجع سعر الذهب في مصر بعد ساعتين من التداولات المسائية اليوم الخميس الموافق 12-3-2026.

سعر الذهب يتراجع

وهوى سعر جرام مساء اليوم مقدار 25 جنيهًا بعد ساعتين اثنين من بدء التعاملات المسائية.

سعر الذهب في قطر

 آخر تحديث لسعر الذهب

وبلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث له اليوم نحو 7500 جنيه.

سعر عيار 24

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 8571 جنيهًا للشراء و 8514 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 22

وسجل سعر عيار 22 نحو 7857 جنيها للشراء و 7450 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب الان في مصر

سعر عيار 21

ووصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا نحو 7500 جنيه للشراء و 7450 جنيهًا للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارا نحو 6428 جنيهًا للشراء و 6385 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب نحو  60 ألف جنيه للشراء و 59.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 5134 دولارا للشراء و 5133 دولارا للبيع.

