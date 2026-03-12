دوري أبطال إفريقيا.. السفير المصري في تونس يستقبل بعثة الأهلي

حرص السفير باسم حسن، سفير مصر لدى تونس، على استقبال بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، برئاسة سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة، بعد وصولها إلى مطار قرطاج الدولي بالعاصمة التونسية.

وحرص السفير المصري على التواجد في مطار قرطاج رفقة عدد من أعضاء السفارة المصرية في تونس، لتذليل أي صعوبات قد تواجه البعثة، والاطمئنان على إنهاء كافة الإجراءات الإدارية الخاصة بالخروج من المطار.

كانت بعثة الأهلي قد وصلت إلى مطار تونس منذ قليل، استعدادًا لمباراة الترجي المقرر لها مساء الأحد المقبل على الملعب الأولمبي حمادي العقربي برادس، في ذهاب الدور ربع النهائي بدوري أبطال إفريقيا.

وتأهل الأهلي إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا متصدرًا قمة المجموعة الثانية في مرحلة المجموعات برصيد ١٠ نقاط.